Julia Oemler litt unter Essstörung: "Viele Tränen, viel Selbstzerstörung!"

Leipzig - TV-Sternchen Julia Oemler (29) ist für ihre perfekten Looks und ihre ehrliche Art in Formaten wie " Temptation Island VIP " und " Love Island " bekannt geworden. Wie sie nun auf Instagram öffentlich machte, hatte und hat die Beauty jedoch häufig mit sich selbst zu kämpfen ...

2016 wurde die Influencerin zur "Miss Tuning" gewählt und geriet erstmals in die breite Öffentlichkeit.

"Vor fast zehn Jahren bin ich an einer Essstörung erkrankt: Bulimie. Meinen Kummer, meine Selbstzweifel und die Depressionen habe ich mit Essen bekämpft", so Julia ehrlich.

Zunächst durften sich die Fans der Leipzigerin über einen heißen Schnappschuss der 29-Jährigen in ihrer Instagram-Story freuen. "Ob ich stolz auf meinen Körper bin? Ja!", schrieb die Influencerin zu ihrem leicht bekleideten Abbild. Das war aber nicht immer so - lange Zeit hatte die ehemalige "Shopping Queen"-Siegerin mit ihrem Körper zu kämpfen!

Jahrelang war Julia Oemler unzufrieden mit ihrem Körper. Mittlerweile hat sie einen Weg gefunden, mit ihrer Essstörung umzugehen. © Bildmontage: Instagram/julia.oemler.official

"Viele Tränen, viel Selbstzerstörung ... keine Hilfe in Aussicht. Ich habe in den letzten Jahren einen guten Weg gefunden, damit ein normales Leben zu führen und mich zu lieben. Ich brauche keine Bestätigung mehr, aber ich habe hohe Ansprüche an mich selbst", ließ Julia ihre Fans auf Instagram wissen.

Mittlerweile habe sie aber einen guten Umgang mit Essen und Sport gefunden.

An ihre Community will sie dennoch eine wichtige Message loswerden. "Achtet auf Kommentare über Essverhalten, Körperformen und Verurteilung, die man mal schnell über Menschen vom Stapel lässt."

"Jeder Mensch hat ein Paket zu tragen und du weißt nicht, wie schwer es ist. Jeder Körper ist schön!", so das Statement der Beauty.