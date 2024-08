Leipziger Metal-Fan radelt 450 Kilometer zum Wacken Open Air

Geschafft: Am Mittwoch erreichte Kay (35) aus Leipzig die Gemeinde Wacken.

Ein sportliches Ziel setzte sich Kay (35) aus Leipzig. Erst seit gut einem Jahr ist er im Radsport aktiv.

"Ich wollte einfach mehr Sport machen und bin die Wege zwischen Zuhause und Arbeit mit dem Rad angegangen. Erst einmal die Woche, später dann täglich. Eine Strecke von je 17,5 Kilometer", erzählt er.

In dieser Zeit nahm Kay bereits 35 Kilo ab. Dann setzte er sich das nächste Ziel: Warum nicht einfach mit dem Rad von Leipzig zum Festival nach Wacken fahren? Gesagt, getan.

So startete er sein Abenteuer am 27. Juli, um am 30. Juli auf dem Gelände des beliebten Metal-Mekkas anzukommen.

Kay gliederte seine Reise in vier Etappen - die längste Tagesstrecke führte ihn 147 Kilometer von Magdeburg nach Rassau.