Heavy-Metal-Festival in Wacken startet - 85.000 Fans erwartet

Wacken - Im schleswig-holsteinischen Wacken startet am Mittwoch offiziell das Heavy-Metal-Festival W:O:A - auch bekannt als Wacken Open Air.

Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals überhaupt. Die Fans reisen aus aller Welt an. © Axel Heimken/dpa

85.000 Fans aus aller Welt werden erwartet. Die Tickets sind seit fast einem Jahr vergriffen. Sie waren binnen viereinhalb Stunden ausverkauft. Das Festival dauert bis zum Samstag.

Am ersten Tag spielt traditionell die Wackener Feuerwehrkapelle auf. Am Nachmittag wird das sogenannte Infield geöffnet, also der Bereich vor den beiden Hauptbühnen.

Dort treten dann unter anderem Comedian Bülent Ceylan (48) mit seiner Band sowie In Extremo auf.

Das W:O:A gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Tausende Fans lassen die Gemeinde mit 2000 Einwohnern für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Szene werden.