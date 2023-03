Leipziger Opernball 2023: Neues Motto und ungewöhnliches Datum steht

Leipzig - Der Leipziger Opernball rutscht in diesem Jahr terminlich tief in den Herbst. Seit Dienstag sind bereits Tickets erhältlich.

Der Opernball wurde in diesem Jahr auf den 2. Oktober statt in den September gelegt. (Archiv) © Katrin Koch

Der Ball findet in diesem Jahr statt Ende September erst am 2. Oktober statt, knapp 2000 Gäste werden also gemeinsam in den Tag der Deutschen Einheit hinein feiern und tanzen. Schuld für die Terminverschiebung sind laut Veranstalter Bauarbeiten im Opernhaus.

Das Motto lautet "Hey Sverige, välkommen!" und widmet sich damit dem Partnerland Schweden.

"Bereits zum dritten Mal übernimmt Schweden das Amt der EU-Ratspräsidentschaft und somit eine wichtige Rolle im gesamteuropäischen Verbund. In Zusammenarbeit mit der Schwedischen Botschaft in Berlin und dem Honorarkonsulat in Leipzig wird der Opernball sein Publikum mit auf eine Reise nehmen, um Leipzigs partnerschaftliche Verbindungen zu vertiefen", so eine Mitteilung.

Bereits zum zehnten Mal wird der Ball von Porsche präsentiert. Mithilfe einer Tombola sollen Spenden gesammelt werden, um soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen.