Weltpremiere im Panometer: Dieses neue 360-Grad-Bild bringt der Künstler Asisi nach Leipzig
Leipzig - Wer aktuell das Leipziger Panometer besuchen möchte, muss sich gedulden. Bis Ende Januar hat das besondere Ausstellungshaus geschlossen, denn innen entsteht eine Weltpremiere und das neueste Werk des Künstlers Yadegar Asisi (70).
Im Februar 2016 reiste der in Halle (Saale) und Leipzig aufgewachsene Künstler zusammen mit seinem Team in die Antarktis. Was er dort erlebte und dokumentierte, teilt Asisi erstmalig in Leipzig.
"Die Antarktis ist ein Ort des Paradoxons", sagte der 70-Jährige vorab auf der Webseite des Panometer. "Sie ist das letzte große Naturreservoir und doch kein Paradies. Sie ist ewig, doch brüchig. In ihrer unberührten Weite offenbart sie sich als Fragilität."
Herzstück der Ausstellung wird wieder ein Rundumbild auf den 32 Meter hohen Wänden des Panometer in Leipzig.
Dazu gibt es wieder eine begleitende Ausstellung, die mehr über Asisis persönliche Reise in die Antarktis, den Entstehungsprozess des Panoramas und die Geologie, Klima, Tierwelt und Forschungsgeschichte des Kontinents erklärt.
Vorab wurde schon verraten, dass Asisi in seinem Werk mit der Wasserlinie als zentrale Perspektive spielt. Oberhalb dieser Linie ragen gewaltige Eisformationen in die Höhe und darunter wird das verborgene Leben im Wasser sichtbar.
Yadegar Asisi zeigt auch die besondere Tierwelt der Antarktis
Asisi will damit auch zeigen, wie viele Geheimnisse die Antarktis aufzeigt und dass es in diesem Ort, der von Menschen nicht besiedelt ist und nur wenig von ihnen beeinflusst wird, viel Leben und ein üppiges Ökosystem gibt.
So wird auch die besondere Tierwelt des Kontinents eine wichtige Rolle spielen. In der Ausstellung kommen beispielsweise Pinguine, Wale und Robben vor.
Wie gewohnt wird es in dem Ausstellungsraum wieder eine Plattform geben, von der aus man das Bild von verschiedenen Ebenen aus betrachten und erleben kann.
Am 24. Januar öffnet das neue 360-Grad-Panorama "ANTARKTIS". Tickets sind jetzt bereits online erhältlich oder dann nach der Eröffnung vor Ort. Es ist bereits das fünfte Naturpanorama, das Asisi in Leipzig zeigt.
In der Vergangenheit nahm er die Besucherinnen und Besucher unter anderem mit auf Reisen in den Amazonas, zum Mount Everest, zum Great Barrier Reef oder in Carolas Garten. Zuletzt zeigte der Künstler in "Die Kathedrale von Monet" die französische Stadt Rouen im 19. Jahrhundert.
Titelfoto: Bildmontage: PR/asisi