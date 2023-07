Action und Arthouse: Leipziger Sommerkinos starten in neue Saison

Leipzig - Am Mittwoch sind die Filmnächte im Leipziger Scheibenholz in eine neue Saison gestartet. Bis zum 20. August gibt es dort von nun an Oscar-reife Streifen, Blockbuster und Arthouse-Filme unter freiem Himmel zu genießen.

700 Menschen finden im Sommerkino im Scheibenholz Platz. © Filmnächte Leipzig

So begann der Film-Sommer an der Leipziger Galopprennbahn mit dem Oscar-prämierten "Everything, Everywhere, All At Once" und auch in den kommenden 40 Tagen bleibt das Programm im wahrsten Sinne des Wortes filmreif.

Unter anderem gibt es die Premiere des mittlerweile achten Eberhofer-Krimis "Rehragout-Rendezvous", zur Vorführung von Felix Lobrechts Romanverfilmung "Sonne und Beton" wird sogar das Film-Team vor Ort sein. Abgerundet werden die Filmnächte von Action-Krachern wie "John Wick: Kapitel 4" oder der herzerwärmenden Komödie "Die Rumba-Therapie" aus Frankreich.

Das Programm findet Ihr >>> hier, Tickets gibt es für 10,50 Euro oder 7,50 Euro ermäßigt. Auch wenn es in den nächsten Tagen regnen sollte, fällt Euer Kinoabend unter freiem Himmel nicht ins Wasser.

"Mit 700 überdachten Plätzen sind die Filmnächte Leipzig absolut regensicher. Ich denke, kein Freiluftkino kann das vorweisen", sagt Geschäftsführer Matthias Pfitzner.