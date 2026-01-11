Max Raabe und das Palast Orchester verzaubern Leipzig, doch die Anreise hat es in sich

Leipzig - Am Samstagabend spielte Max Raabe (63) in Leipzig groß auf. Mitgebracht hatte der 63-Jährige neben seinem Smoking samt Fliege natürlich auch das fantastische Palast Orchester. Mit einer unvergleichlichen Mischung aus Präzision, Eleganz und verzückender Unterhaltung führten die Künstler durch einen rundum gelungenen Abend.

Die Anreise gestaltete sich aufgrund der herausfordernden Wetterbedingungen zunächst schwierig. © Silvio Bürger

Doch zunächst mussten die Besucher und Besucherinnen bei Temperaturen um -6 Grad den Weg zur Quarterback Immobilien Arena bewältigen, der bei gefrierendem Regen teils zur reinen Rutschpartie wurde.

Viele entschlossen sich daher, mit der Straßenbahn anzureisen, nur wenige Plätze in der Arena blieben zu Konzertbeginn unbesetzt.

Zu hören gab es dann vor allem deutschsprachige Schlager und Chansons, im Stil der 1920er und 1930er Jahre.

Neben musikalischen Klassikern wie "Fahrrad fahr'n", "In meiner Badewanne bin ich Kapitän" und "Vivere", brillierte der 1962 in Lünen (Nordrhein-Westfalen) geborene Sänger mit wenigen, dafür jedoch unterhaltsamen und pointierten Moderationen.