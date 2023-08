Metal-Phänomen in Leipzig: TAG24 verlost Karten + CD für Two Steps From Hell!

Leipzig - Ihre Musik hat jeder schon mal gehört, auch wenn wir es gar nicht wissen: Seit 2006 wirkt das Komponistenduo "Two Steps From Hell" nun schon in Film, Radio, Videospielen und Sportereignissen mit. Nach dem Erfolg ihrer ersten Live-Tour 2022 sind Thomas Bergersen (43) und Nick Phoenix (56) nun wieder unterwegs und machen dabei unter anderem Halt in Leipzig .

Das Musikphänomen "Two Steps From Hell" ist am 20. September zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Semmel Concerts/Frank Embacher

Am 20. September gastiert das Duo zusammen mit ihrer Live-Band, Orchester und Chor in der Quarterback Immobilien Arena und liefert die gesamte Bandbreite des Musik-Phänomens "Two Steps From Hell".

Ob Kult-Serien wie "Breaking Bad" und "Doctor Who", Videospiele wie "The Witcher 3", Film-Klassiker wie "Harry Potter" und "The Dark Knight" oder sogar die Olympischen Spiele 2012 in London, die Musik der Komponisten ist überall zu hören, auch wenn es vielen von uns gar nicht bewusst ist.

Der einzigartige Genre-Mix ist inzwischen so erfolgreich, dass "Two Steps From Hell" in diesem Jahr sogar auf dem Wacken Open Air zu Gast waren. Am 20. September steht nun also Leipzig auf dem Tour-Programm.

