18.08.2024 07:29 Mit Neo Kaliske: TAG24 verlost Karten für die Eröffnungsnacht der Hainer Jazz Tage

Vom 23. bis 25. August finden erneut die Hainer Jazz Tage am Hainer See statt. TAG24 verlost Karten für die Opening Nacht am Freitag.

Von Eric Mittmann

Kahnsdorf - Gute Musik vor einer einzigartigen Kulisse, genau das bieten die Hainer Jazz Tage vom 23. bis 25. August. Für die Opening Nacht am Freitag wurde in diesem Jahr ein ganz besonderer Künstler engagiert. Und jetzt kommt's: TAG24 verlost Karten für die Nacht. Vom 23. bis 25. August wird am Hainer See wieder feinster Jazz gefeiert. © Hainer Jazz Tage Das traditionelle HainerJazz Pre Opening bietet in diesem Jahr einen Show-Act der Extraklasse: Neo Kaliske! Der Leipziger Sänger ist mit seiner Mitsingnacht "Sing dich glücklich!" zu Gast, mit der er bereits seit 2016 begeistert. Nun könnt Ihr das Ganze direkt am Hainer See erleben und das auch noch kostenlos, denn TAG24 verlost 3x2 Freikarten für den Abend. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist die folgende Frage zu beantworten: Aus welcher Stadt stammt Sänger Neo Kaliske? Leipzig Kultur & Leute Leipziger Metal-Fan radelt 450 Kilometer zum Wacken Open Air Schickt uns Eure Antwort mit dem Stichwort: "Jazz Tage" an gewinnspiel@tag24.de. Wir wählen dann drei glückliche Gewinner aus. Einsendeschluss ist Dienstag, der 20. August, 12 Uhr. TAG24 wünscht Euch viel Glück bei der Verlosung! Die Idee zu den Hainer Jazz Tagen entstand im Jahr 2021 nach einem Konzert von Trompeter Amik The Voice Guerra, seitdem finden sie Jahr für Jahr in der Idylle des Hainer Sees statt.

Titelfoto: Hainer Jazz Tage