Mittelalterfest, Lügengeschichten, Festival: Das könnt Ihr am Samstag in Leipzig erleben

Dank unserer Veranstaltungstipps erfahrt Ihr, wie Ihr Euren Samstag in Leipzig gestalten könnt.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am ersten April-Wochenende werden in Leipzig sonnige 24 Grad erwartet. Wen es da nicht nach draußen zieht, ist selber schuld. Wo Ihr Eure freie Zeit gut nutzen könnt, erfahrt Ihr in den Wochenendtipps für Samstag.

Flohmärkte

Südvorstadt - Wer sich noch mit einem sommerlichen Outfit an die Temperaturen anpassen möchte, hat am Wochenende auf zwei Flohmärkten die Möglichkeit, ein paar ausgefallene Teile zu shoppen. Zwischen 10 und 17 Uhr findet im Scheibenholz der Flohmarkt in der Galopprennbahn statt, wo die Händler allerlei Ware von antiken Schätzen über Trödel und dem aussortiertem Kleiderschrankinhalt anbieten. Der Eintritt ist frei, außerdem gibt es vor Ort Süßes oder Herzhaftes zu kaufen. Fast zeitgleich öffnet der Flohmarkt auf der Feinkost zwischen 10 und 16 Uhr seine Pforte, auch hier könnt Ihr Euch ohne Eintrittspreis durch die zahlreichen Stände stöbern und ein paar Schnapper machen.

Vasen, Töpfe, Tische - all das und mehr bieten die Händler des Trödelmarkts im Scheibenholz und an der Feinkost an. (Symbolbild) © 123rf/erix2005

Hoffest

Engelsdorf - Das Wave Gotik Treffen (WGT) steht vor der Tür und wer sich dafür schon einmal einstimmen möchte, ist mit dem Mytholon Hoffest im Merkantinum Center gut beraten. Der Leipziger Shop mit Mittelalter-Kleidung hat ein Fest mit vollem Programm auf die Beine gestellt. So könnt Ihr Euch ab 11 Uhr ein paar neue Outfits gönnen, Met trinken oder einigen Lesungen lauschen. Der Eintritt ist frei.

Wer ein mittelalterliches Gewand braucht, ist auf dem Mytholon Hoffest genau richtig. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Show

Zentrum - Wer ist der beste Lügenbold und Geschichtenerzähler in Leipzig? Die Theaterturbine will es mit ihrer Show "Hin und Weg" am Samstagabend in der Moritzbastei, um 19.30 Uhr, erfahren. Drei Improvisateure treten gegeneinander an und improvisieren ihre Geschichten, nur einer oder eine kann gewinnen - wer das ist, entscheidet das Publikum. Tickets für 15,40 Euro oder 11 Euro ermäßigt bekommt Ihr hier.

Wer erzählt die besten Geschichten? Findet es am Samstag in der Moritzbastei heraus. (Symbolbild) © 123RF/maxcam

Festival

Connewitz - Für ein richtiges Festival ist es vor allem nachts dann doch vielleicht ein bisschen kalt, aber für einen Abend voller Konzerte im UT Connewitz beim "A Sinister Purpose" sollte es reichen! Am Samstag ab 17.40 Uhr werden Größen der Metalszene wie Mare, Abysmal Grief oder Tabula Rasa die Bühne entern und für einen dunkelschönen Abend sorgen. Tickets bekommt Ihr noch vorab für 55,50 Euro hier.

Das "A Sinister Purpose"-Festival lädt zu Headbangen ein. © 123rf/erika8213

Party

Südvorstadt/Connewitz - Wer am Abend noch die Tanzfläche erobern möchte, kann dies beispielsweise auf dem Geburtstag des Club Velvet tun. Der beliebte Club in der Körnerstraße wird schon 24 Jahre alt und möchte den Anlass gebührend auf zwei Floors mit HipHop und House und entsprechender Deko feiern. Frauen dürfen sich über freien Eintritt bis 1 Uhr freuen. Los geht es um 23 Uhr. Ähnlich nostalgisch, aber ein paar Jahre früher verortet ist die "WE ARE the 80s"-Party in der Ilse ab 23 Uhr. Auf zwei Tanzflächen könnt Ihr Euch dort entweder zu 80er-Synthie-Sounds oder Rock und Pop bewegen.

Party-Time! In der Ilse und dem Club Velvet könnt Ihr am Samstag das Tanzbein schwingen. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12