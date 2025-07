Metal-Götter zurück in Leipzig: Dream Theater rocken gleich doppelt die Parkbühne

Leipzig - 27 Jahre ist es her, dass die Progressive-Metal-Götter Dream Theater zuletzt in Leipzig spielten. Am Dienstag kehrte die Band im Rahmen ihrer "40th Anniversary Tour" in die Messestadt zurück - diesmal auf die Parkbühne im Clara-Zetkin-Park. Ein Abend, den die Fans so schnell nicht vergessen werden.

Mehr als zwei Stunden lang lieferten Sänger James LaBrie (62) und seine Mannen ein Feuerwerk nach dem anderen ab ... © Christian Grube

Auch LaBrie zeigt sich stimmlich in guter Verfassung. Keine hörbaren Schwächen, keine Aussetzer - stattdessen souveräne Linien und klare Höhen. Der Sound der gesamten Show ist zudem glasklar abgemischt - eine Seltenheit bei Open-Air-Konzerten.

Die Setlist deckt sich weitgehend mit den Konzerten in Hamburg und Nürnberg - eine kluge Mischung aus Fan-Favorites und aktuellen Songs. Klassiker wie The Mirror, Caught in a Web oder Pull Me Under treffen auf neues Material wie Answering the Call oder A View From the Top of the World - und zeigen, dass Dream Theater auch nach vier Jahrzehnten noch musikalisch relevant sind.

Die Band spielt zwei Sets à rund eine Stunde - ganz ohne Vorband. Trotz Songs mit teils über 15 Minuten Länge wirkt das Konzert erstaunlich kurzweilig.

Jeder Titel ist dramaturgisch durchdacht, voller Dynamik und packender Spannungsbögen. Das Publikum ist vom ersten bis zum letzten Takt dabei.