Besonderer Auftritt: Pop-Ikone der 80er-Jahre kommt zum Wave-Gotik-Treffen nach Leipzig

Leipzig - Das Line-up zum 33. Wave-Gotik-Treffen (WGT) vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig nimmt Gestalt an. Bislang haben 146 Künstler zugesagt. Dabei sind alte Bekannte und neue Gesichter - und ein Name sticht besonders hervor.

Die britische Sängerin Kim Wilde (65) feierte vor allem in den 80er Jahren große musikalische Erfolge. (Archivbild) © Sean Vincent/Cherry Red/dpa

Vertreten sind alle Genre der schwarzen Szene von A wie Astari Nite (USA) bis Z wie Zanias (AUS/D).

Einen Blick auf die lange Liste wagte auch Peter Illmann während der Morningshow auf Radio 80s80s und entdeckte Kim Wilde (65) darauf.

"Ich hätte nie gedacht, dass sie dorthin geht", merkte der Kultmoderator ("Formel Eins") nur kurz an.

Das zeigt einmal mehr, zu welchen Überraschungen die Macher vom WGT fähig sind.

Illmann gilt als das Gesicht der 80er-Jahre und Kim Wilde ("Kids In America") wird als Pop-Ikone aus dem Jahrzehnt gehandelt, enterte gleich mit ihrem ersten Album 1981 die deutschen Charts und landete auf Platz 1.