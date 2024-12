Oh Schreck! Wie sieht denn Jörg Gräsers Weihnachtsbaum aus?

Jörg Gräser bastelt einen leckeren Weihnachtsbaum für seine Erdmännchen. © YouTube/Jörg Gräser bastelt wieder

Es ist eine etwas andere Variante eines Weihnachtsbaumes, die auf Jörg Gräsers Küchentisch steht. Auf einer Bodenplatte aufgestellt ragen ein paar Äste nach oben, mit etwas Fantasie ist es tatsächlich ein Baum. Doch kein gewöhnlicher.

"Der wird natürlich nicht so aussehen, dass das irgendeine Tanne oder Fichte ist", sagt der Sachse in seinem neuesten YouTube-Video und erklärt schnell, dass es sich um eine Überraschung für seine beiden Erdmännchen handelt, die in einem Gehege in seinem Garten leben. Eine typische Weihnachtstanne "würde zu sehr harzen und verklebt ihr Fell".

Gräser beginnt, verschiedenes Obst und Gemüse kleinzuschneiden und mit Plätzchenformen sogar auszustechen. Apfel, Banane, Honigmelone, Möhre, Drachen- und Sternfrucht, Paprika, Weintrauben und Rote Beete werden so auf die dünnen Holzstäbe gesteckt, dass ein buntes Bäumchen entsteht. "Mein Baum im Wohnzimmer sieht schon bisschen anders aus", stellt Gräser lachend fest.

Sein Gemüse- und Obstbaum lässt ohnehin typische Dekoartikel vermissen: "Mit Lametta sieht's bisschen dünne aus."