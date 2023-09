Leipziger Insektenforscher erklärt: So riecht eine verwesende Leiche

Marcus Schwarz (36) ist einer von nur sechs forensischen Entomologen in Deutschland. © Instagram/marcus.schwarz.forensik

Schwarz, studierter Forstwissenschaftler, ist einer von nur sechs forensischen Entomologen, die sich in Deutschland als Experten mit der umgangssprachlichen kriminalistischen Insektenkunde auskennen.

Durch sein Wissen, wie Insekten zur Aufklärung von Straftaten beitragen können, konnte er auch Rückschlüsse auf eine Straftat in Sachsen aus dem Jahr 2015 ziehen.

Jener Tag war der wärmste des Jahres. Marcus Schwarz war gerade bei seiner Familie im Erzgebirge zu Besuch, als er zu einem Leichenfundort in einem Waldstück nahe einer Gartenanlage gerufen wurde.

Auf ihrer Gassirunde am frühen Morgen hatte eine Hundebesitzerin einen leblosen Körper gefunden. "Der weibliche Leichnam lag in einer embryonalen Hockstellung in einem trockenen Wasserabflussgraben. Es wirkte so, als würde da jemand schlafen", berichtet der 36-Jährige.

Die Leiche sei barfuß und ansonsten mit für diese hohen Temperaturen ungewöhnlich warmen Sachen bekleidet gewesen, erinnert er sich. Und: "Das komplette Kopfhaar war beklebt mit frischen Eipaketen."