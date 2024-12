Popstar Sasha über seinen Wendepunkt: "Das ändert das ganze Leben"

Leipzig - Und plötzlich, binnen einer Sekunde, ändert sich das ganze Leben. Zumindest das des Sängers und Entertainers Sasha (52). Was genau seine Sicht auf die Dinge so gravierend beeinflusst hat, erzählt er im TAG24-Interview.

"So hat man mich noch nie gesehen", schwärmt der 52-Jährige. Auch nach so vielen Jahren im Showbiz entwickle man sich stetig weiter.

Die diesjährige Leipzig-Premiere von "Holiday on Ice" verschlug Sasha in die Messestadt. Denn genau da hatte er einen von insgesamt fünf Gastauftritten.

Sein Sohn Otto hat ihm also dabei geholfen, sich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen.

"Wenn dann ein Kind ins Spiel kommt, dann ist plötzlich in der Sekunde der gesamte Fokus woanders und das ändert das ganze Leben, auch die ganze Sichtweise", so Sasha.

In einem Job wie seinem wird man über die Jahre zwangsläufig ziemlich Ich-zentriert: "Man ist der Künstler, also das Produkt. Man will gesehen, gehört und geliebt werden. Da gehts schon sehr viel um einen selbst."

Zusammen mit seiner Frau Julia Röntgen schrieb Sasha die Kinderbuch-Reihe "Toto und der Mann im Mond". © dpa/Gregor Fischer

Einmal in der Messestadt, will TAG24 natürlich auch wissen, wie er diese findet.

Auch wenn er schon eine Weile nicht mehr da war, outet sich der Sänger als "großer Leipzig-Fan".

Eines sagt ihm dabei besonders zu: "Das ist ja wohl einer der schönsten Weihnachtsmärkte, die wir je besucht haben", schwärmt er.

Abgesehen vom Weihnachtsmarkt hat die Atmosphäre in Leipzig es Sasha so richtig angetan. Wenn man, wie er, meist nicht viel Zeit für ausufernde Städtetouren hat, lernt man, sich auf das Wesentliche zu begrenzen.

"Deshalb habe ich dann irgendwann gelernt, die Städte über die Energie der Menschen auf mich wirken zu lassen."

In der Ostdeutschen Stadt ist er so gerne, weil er sich einfach willkommen fühlt. Punkt an Leipzig also für die Gastfreundlichkeit.