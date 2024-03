Sänger Benne im Interview: Du hast beinahe deine Stimme verloren, was war da los?

Am 23. April ist Sänger Benne zu Gast in Leipzig. Zuvor stand er TAG24 Rede und Antwort und sprach nicht nur über die Tour, sondern auch sein neues Album.

Leipzig - Mit Songs wie "Freiheit" und "Licht in uns" hat sich Benne (34) in die Herzen seiner Fans gespielt. Fünf Jahre nach dem Release seiner Platte "Im Großen und Ganzen" geht es nun mit neuem Album auf Tour. Vorab stand der Sänger TAG24 Rede und Antwort, sprach über Alben, die das Leben schreibt und verriet, was er an Leipzig mag.

Benedikt Ruchay alias Benne geht ab dem 20. April wieder auf Tour und wird dabei unter anderem in Leipzig Halt machen. © Christoph Köstlin/Semmel Concerts TAG24: Benne, du hast dir für dein neues Album ein wenig Zeit gelassen. Deine vorherige Platte "Im Großen und Ganzen" kam 2018 raus. Zwischendurch folgten einige Singles. Wie kam es dazu? Benne: Das war gar nicht so geplant, aber wie das Leben manchmal so spielt, kamen dann doch ein paar Sachen dazwischen. 2019 hatte ich mit dem Schreiben angefangen. 2020 machte mir Corona einen Strich durch die Rechnung. Dann ging es meinen Eltern nicht so gut. Meine Mutter ist inzwischen verstorben, mein Vater ist pflegebedürftig. Tatsächlich war das Album 2021 dann trotzdem fertig, zumindest hatte ich dann schon genug Songs. Wir wollten aber noch zwei, drei persönlichere Sachen haben und als die dann standen, merkte ich: Oh, da ist was, daran will ich weiter arbeiten. So kam dann eins zum anderen und es hat sich immer weiter verschoben. Leipzig Kultur & Leute "Great, Britain!": Alle Infos zum diesjährigen Leipziger Opernball TAG24: Ein Album, das das Leben schreibt also. Wie viele von diesen Erfahrungen stecken in den Songs? Benne: Unglaublich viele. Wahrscheinlich war es für das Album sogar ganz gut, dass wir uns Zeit dafür genommen haben, denn jetzt ist da kein Song drauf, der nicht total persönlich für mich ist und vom Herzen kommt. Beim nächsten Mal geht's dann aber wieder schneller. Versprochen.

Interview mit Benne: "Freu mich riesig, die Songs mit den Leuten zu teilen"