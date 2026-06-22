Autoverkehr ade! Auf dieser Leipziger Straße wird ab Montag nur noch Fahrrad gefahren

Leipzig - Ab kommendem Montag soll die Nonnenstraße im Leipziger Stadtteil Plagwitz in eine Fahrradstraße umgewandelt werden.

Ziel ist es, den Radverkehr mithilfe der Fahrradstraße noch sicherer zu machen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Stadt Leipzig am heutigen Montag bekannt gab, wolle man die Nonnenstraße zwischen der Erich-Zeigner-Allee und der Karl-Heine-Straße samt Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen in eine Fahrradstraße umgestalten.

Ziel sei es, den Radverkehr über eine Strecke von knapp einem Kilometer somit noch sicherer und attraktiver zu machen.

"Verkehrszählungen hatten ergeben, dass das Fahrrad in der Nonnenstraße das meistgenutzte Verkehrsmittel ist. Sie ist zugleich eine Hauptroute im Leipziger Radnetz", begründeten das Dezernat für Stadtentwicklung und Bau sowie das Mobilitäts- und Tiefbauamt die Entscheidung. Des Weiteren würden Studien zeigen, dass auf derartigen Fahrradstraßen weniger Unfälle passieren.

Die Umgestaltung koste insgesamt 64.000 Euro, wovon 54.000 Euro vom Freistaat Sachsen gestemmt würden.