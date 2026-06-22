E-Sports-Verein feiert Jubiläum: Wie Leipzigs Gamer im Goldenen Buch der Stadt Köln landeten
Leipzig - Seit zehn Jahren schon bringt der Verein "Leipzig eSports" Gaming-Fans aus allen Bereichen zusammen. Egal ob "Counter-Strike", "Street Fighter", "Just Dance", "Tetris" oder auch Brettspiele - hier wird alles gezockt, was Freude macht und das sogar auf Turnier-Niveau. Die Leidenschaft und das Engagement seiner Mitglieder haben dem Verein inzwischen sogar zu einem Platz im Goldenen Buch der Stadt Köln verholfen.
Die Eintragung erfolgte im Zuge der "Esports Leaders Honours", einer Preisverleihung, mit der jährlich außergewöhnliche Leistungen im E-Sport gewürdigt werden sollen und die am Freitag erstmals in Köln stattfand.
Schauplatz: Das Hyatt Regency Hotel. Unter den Ausgezeichneten: Große Namen wie Fabien Devide (33), Gründer der französischen E-Sport-Organisation "Team Vitality", oder schlichtweg der "Esports Nations Cup" - und dazwischen "Leipzig eSports".
"Wir kommen da rein ins Hyatt Regency, ein Zimmer 600 Euro pro Nacht und vor uns die Crème de la Crème der internationalen E-Sports-Industrie", erzählte "Leipzig eSports"-Vorstandsvorsitzender Martin Blum (35) bei einer Zusammenkunft des Vereins am Samstag.
Zusammen mit seinem Vorgänger Klemens Witt war Blum nach Köln gereist, um den Preis in der Kategorie "Local Hero" entgegenzunehmen, mit dem besonderes Engagement auf lokaler Ebene gewürdigt werden soll. Als Gründe für die Verleihung wurden unter anderem genannt, dass der Verein seit Jahren das Ziel verfolge, E-Sport als Breitensport erlebbar zu machen und Menschen digital wie analog zusammenzubringen.
Nach der Auszeichnung sei es noch zu einem Empfang im Kölner Rathaus gegangen, wo schließlich auch die Leipziger ihren Preis erhielten. "Und dann sagten die: 'Ja, und jetzt tragt ihr euch noch ins Goldene Buch unserer Stadt ein!' Jetzt steht im Goldenen Buch der Stadt Köln #LESGO", so Martin Blum. Bei #LESGO handelt es sich um den offiziellen Hashtag des Vereins.
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Entscheidung zur Vereinsgründung erfolgte auf der Dreamhack
Die Auszeichnung war jedoch längst nicht der einzige Grund für den Verein, am Wochenende zu feiern. Denn nach der Preisverleihung ging es am Samstag zurück in die Messestadt, um das zehnjährige Bestehen von "Leipzig eSports" zu zelebrieren.
"Für viele von euch war diese Zeit bunt, aber auch turbulent, ereignisreich, emotional, schön und auf diese Zeit wollen wir heute zurückblicken - und wir wollen Momente schaffen, auf die wir in zehn Jahren dann auch wieder sehr, sehr gern zurückblicken", sagte Vorstandschef Blum bei der Jubiläumsfeier, die in der Unternehmenszentrale von Unite stattfand.
Etwa 240 Mitglieder gehören heute dem Verein an, der sich einst aus einer Gruppe von Leipziger "Starcraft"-Freunden bildete. 2016 erfolgte schließlich die Vereinsgründung, die zuvor passend auf der Leipziger Dreamhack beschlossen wurde. "Seitdem haben wir alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Wir haben ein Vereinsheim gegründet, weil wir uns bewusst auch offline treffen wollten, haben den Verein durch Corona getragen und seitdem ging es gut bergauf für uns", so Martin Blum gegenüber TAG24.
Inzwischen könne so ziemlich alles gezockt werden, was das Herz begehrt. "Wir sagen immer: 'Wenn du zu uns kommst und wir haben dein Game nicht, dann gründe einfach die Gruppe dafür.' Wir unterstützen dabei und bieten die Plattform."
Künftig will der Verein weiter wachsen, schöne Events für seine Mitglieder anbieten und seine Rolle innerhalb der Messestadt weiter ausbauen. "Vielleicht landen wir dann irgendwann auch in Leipzigs Buch. Über allem steht aber immer, dass wir alle Gamer sind und dass wir Bock und Spaß am Spielen haben."
Titelfoto: Montage: Christian Grube + Leipzig eSports/Sandra Kilian