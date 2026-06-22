E-Sports-Verein feiert Jubiläum: Wie Leipzigs Gamer im Goldenen Buch der Stadt Köln landeten

Leipzig - Seit zehn Jahren schon bringt der Verein " Leipzig eSports " Gaming-Fans aus allen Bereichen zusammen. Egal ob "Counter-Strike", "Street Fighter", "Just Dance", "Tetris" oder auch Brettspiele - hier wird alles gezockt, was Freude macht und das sogar auf Turnier-Niveau. Die Leidenschaft und das Engagement seiner Mitglieder haben dem Verein inzwischen sogar zu einem Platz im Goldenen Buch der Stadt Köln verholfen.

Mit einer großen Jubiläumsfeier zelebrierte der Verein "Leipzig eSports" am Samstag sein zehnjähriges Bestehen. © Christian Grube

Die Eintragung erfolgte im Zuge der "Esports Leaders Honours", einer Preisverleihung, mit der jährlich außergewöhnliche Leistungen im E-Sport gewürdigt werden sollen und die am Freitag erstmals in Köln stattfand.

Schauplatz: Das Hyatt Regency Hotel. Unter den Ausgezeichneten: Große Namen wie Fabien Devide (33), Gründer der französischen E-Sport-Organisation "Team Vitality", oder schlichtweg der "Esports Nations Cup" - und dazwischen "Leipzig eSports".

"Wir kommen da rein ins Hyatt Regency, ein Zimmer 600 Euro pro Nacht und vor uns die Crème de la Crème der internationalen E-Sports-Industrie", erzählte "Leipzig eSports"-Vorstandsvorsitzender Martin Blum (35) bei einer Zusammenkunft des Vereins am Samstag.

Zusammen mit seinem Vorgänger Klemens Witt war Blum nach Köln gereist, um den Preis in der Kategorie "Local Hero" entgegenzunehmen, mit dem besonderes Engagement auf lokaler Ebene gewürdigt werden soll. Als Gründe für die Verleihung wurden unter anderem genannt, dass der Verein seit Jahren das Ziel verfolge, E-Sport als Breitensport erlebbar zu machen und Menschen digital wie analog zusammenzubringen.

Nach der Auszeichnung sei es noch zu einem Empfang im Kölner Rathaus gegangen, wo schließlich auch die Leipziger ihren Preis erhielten. "Und dann sagten die: 'Ja, und jetzt tragt ihr euch noch ins Goldene Buch unserer Stadt ein!' Jetzt steht im Goldenen Buch der Stadt Köln #LESGO", so Martin Blum. Bei #LESGO handelt es sich um den offiziellen Hashtag des Vereins.