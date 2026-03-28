So bekommt Ihr kostenlos Tickets für das Musical "Die Schöne und das Biest" im Gewandhaus
Leipzig - Am Montag, 6. April, verwandelt sich die Bühne des Leipziger Gewandhauses um 15 Uhr in eine märchenhafte Welt, in der es um Liebe, Mut und das Überwinden von Vorurteilen geht. Mit "Die Schöne und das Biest – das Musical" lädt Theater Liberi Groß und Klein zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis. Und Ihr könnt Karten gewinnen!
TAG24 verlost 2x2 Print-at-home-Tickets (PDF) für die Vorstellung am 6. April!
Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr das Kennwort "Biest" an [email protected] schicken.
Einsendeschluss ist dabei Montag, der 30. März 2026, 12 Uhr. Die Gewinner werden dann am Dienstag informiert.
Freuen könnt Ihr Euch auf einen Nachmittag voller Magie, Gesang und Musik.
"Wir wollen, dass jede Familie die Möglichkeit hat, ein hochwertiges Musical in ihrer Region zu erleben", erklärt Lars Arend, der die künstlerische Gesamtleitung innehat. "Unsere Shows sind dabei so konzipiert, dass sie nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene verzaubern."
Eigenproduktion mit handgemachten Kostümen
"Die Schöne und das Biest – das Musical" ist eine Eigenproduktion, bei der vom Drehbuch über die Musik bis zu handgefertigten Kostümen und dem wandelbaren Bühnenbild alles selbst erarbeitet wurde.
"Wir legen viel Wert darauf, dass jedes Detail stimmt und die Magie der Geschichte auf die Bühne übertragen wird. Uns ist es wichtig, eine Show zu schaffen, die alle Sinne anspricht und das Publikum in eine andere Welt entführt", betont Arend.
Das wird auch musikalisch umgesetzt, denn die Eigenkompositionen bedienen sich vieler verschiedener Genres und nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise: Pop trifft Rock, Schlager trifft Chanson und Jazz trifft Folklore.
Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten 39, 35 bzw. 31 Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2 Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.
Titelfoto: Bildmontage/PR/Theater Liberi