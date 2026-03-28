So bekommt Ihr kostenlos Tickets für das Musical "Die Schöne und das Biest" im Gewandhaus

Leipzig - Am Montag, 6. April, verwandelt sich die Bühne des Leipziger Gewandhauses um 15 Uhr in eine märchenhafte Welt, in der es um Liebe, Mut und das Überwinden von Vorurteilen geht. Mit "Die Schöne und das Biest – das Musical" lädt Theater Liberi Groß und Klein zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis. Und Ihr könnt Karten gewinnen!

TAG24 verlost 2x2 Tickets für die Vorstellung am 6. April. © PR/Theater Liberi

TAG24 verlost 2x2 Print-at-home-Tickets (PDF) für die Vorstellung am 6. April!



Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr das Kennwort "Biest" an [email protected] schicken.

Einsendeschluss ist dabei Montag, der 30. März 2026, 12 Uhr. Die Gewinner werden dann am Dienstag informiert.

Freuen könnt Ihr Euch auf einen Nachmittag voller Magie, Gesang und Musik.

"Wir wollen, dass jede Familie die Möglichkeit hat, ein hochwertiges Musical in ihrer Region zu erleben", erklärt Lars Arend, der die künstlerische Gesamtleitung innehat. "Unsere Shows sind dabei so konzipiert, dass sie nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene verzaubern."