Sonntagsvergnügen in Leipzig: So lustig lasst Ihr das Wochenende ausklingen

Was zum Lachen gefällig? Dann schaut am Sonntagnachmittag doch mal beim Café Puschkin in der Karli vorbei. Denn da erwartet Euch ein Stand-up-Comedy-Programm von verschiedenen Newcomern und erfahrenen Comedians - und das Ganze auch noch kostenlos. Von 16 bis 18 Uhr geht das Spektakel. Denkt aber daran, Euch Plätze zu reservieren.

Wem stattdessen der Sinn nach etwas Live-Musik steht, für den könnte das Konzert der Künstler SAY SHE SHE & Maiorano in Connewitz etwas sein. Die feministische Band SAY SHE SHE besteht aus sieben Frauen, die mit ihren Songs Statements setzen wollen. Tickets für das Konzert um 20 Uhr bekommt Ihr für 22 Euro bei TixforGigs.