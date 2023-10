Süßes oder Saures mal anders: Das gibt's in Leipzig zu Halloween für kleine Gespenster zu erleben!

Leipzig - Verkleidet von Tür zu Tür zu ziehen ist zu Halloween Tradition. Doch für alle Grusel-Fans, die genug vom Klingelputzen haben, gibt es in Leipzig und Umgebung einige schaurige Überraschungen zu entdecken.

Wen das trübe Wetter noch nicht in Halloween-Stimmung gebracht hat, dem wird das Paunsdorf-Center das Fürchten lehren. Von 10 bis 19 Uhr habt Ihr am heutigen Montag die Möglichkeit, Euch auf den gruseligen Brauch einzustimmen. Schauriges Kinderschminken und kreatives Kürbisschnitzen warten auf Euch!

Nach einer ganzen Woche voller Grusel, kommt der Spuk im Bergzoo Halle endlich zum Höhepunkt. Die große Halloween-Nacht verspricht jede Menge Abwechslung, spannende Shows, Artisten und atemberaubende Effekte. Was Euch hier alles erwartet, erfahrt Ihr auf zoo-halle.de .

Neben den Action-reichen Achterbahnen sorgen gruselige Labyrinthe im Belantis am Montag und Dienstag ab 11 Uhr für Nervenkitzel. Mit Einbruch der Dunkelheit ab 16 Uhr tummeln sich zudem gruselige Gestalten auf den Wegen des Abenteuerlandes. Um die Spuk-Stimmung auch richtig auskosten zu können, bleibt der Erlebnispark sogar bis 20 Uhr geöffnet.

Angelehnt an den "Día de Muertos" (Tag der Toten), einen der wichtigsten mexikanischen Feiertage, bei dem mit bunten Kleidern und Totenköpfen am 2. November den Verstorbenen gedacht wird, feiert der Zoo Leipzig am Dienstag "Día de los animales Muertos" (Tag der toten Tiere).

Denn das farbenfrohe Fest widmet der Zoo ausgestorbenen Tierarten und nutzt diesen Anlass, um auf die Dringlichkeit des Artenschutzes aufmerksam zu machen.

Dennoch erwarten die Besucher und kleinen Entdecker jede Menge bunte Programm-Highlights, wie Kinderschminken, Bühnenprogramm und Knüppelkuchen-Backen. Was der Zoo an Halloween zu bieten hat, findet Ihr unter zoo-leipzig.de/event/suedamerikanisches-halloweenspektakel-im-zoo-39/.