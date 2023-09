24.09.2023 07:15 Dieser "The Voice"-Star tritt morgen auf Leipzigs Sachsenbrücke auf!

Leipzigs Sachsenbrücke wird am Montagabend Schauplatz eines besonderen Konzerts eines ehemaligen Kandidaten aus The Voice of Germany.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Raue Stimme, emotionale Texte, genau damit hat Georg Stengel (30) in den vergangenen Jahren die Herzen erobert. Anfang Oktober geht es für den aufstrebenden Singer-Songwriter erstmals auf Clubtour durch Deutschland. Einen Vorgeschmack gibt's bereits am morgigen Montag in Leipzig. Mit seiner einprägsamen rauen Stimme hat Georg Stengel (30) in den vergangenen Jahren die Herzen in Deutschland erobert. Für den morgigen Montag lädt der Singer/Songwriter zu einem ganz besonderen Konzert auf Leipzigs Sachsenbrücke. © Montage: Annika Yanura/Semmel Concerts + Philipp Herrmann/Semmel Concerts Und das nicht etwa im Club oder in der Konzerthalle, sondern ganz entspannt und bodenständig auf Leipzigs Sachsenbrücke! Los geht's um 18.30 Uhr. Wer also noch nichts vor und Bock auf gute Musik in einer der schönsten Locations Leipzigs hat, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen! Georg Stengel machte sich bereits 2016 mit seinem Auftritt bei "The Voice of Germany" einen Namen, avancierte dort mit seiner lockeren Art und seiner einprägsamen Stimme schnell zum Publikumsliebling. Leipzig Kultur & Leute Offenes Tierheim, Industrial-Konzert und Herbstfest: Eure To-do-Liste für den Samstag Seine Hitsingle "Mars" aus dem Jahr 2020 wurde 45 Millionen Mal gestreamt und hielt sich 15 Wochen in den Charts. Die Single "Holterdiepolter", die er zusammen mit "Anstandslos & Durchgeknallt" aufnahm, erhielt Goldstatus. Erst vor Kurzem erschien die neue Single "Schon wieder". Wer es am Montag nicht schafft, den Sänger samt Band aber gern live erleben möchte, muss zum Glück nicht lange warten: Am 4. Oktober ist Georg Stengel als Teil seiner "Endlich Live!"-Tour zu Gast im Leipziger Täubchenthal. Tickets für das Konzert gibt es unter anderem bei Eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Titelfoto: Montage: Annika Yanura/Semmel Concerts + Philipp Herrmann/Semmel Concerts