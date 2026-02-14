Valentinstag mal anders in Leipzig: Das steht am Wochenende alles an

Welche spannenden Valentinstags-Angebote es in Leipzig gibt und worauf Ihr Euch Samstag und Sonntag noch freuen könnt, erfahrt Ihr hier.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Ein ganz romantisches Wochenende steht vor der Tür. Welche spannenden Valentinstags-Angebote es in Leipzig gibt und worauf Ihr Euch Samstag und Sonntag noch freuen könnt, erfahrt Ihr hier.

"Viva Frida Kahlo"-Ausstellung

Die mexikanische Malerin Frida Kahlo war eine der bekanntesten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Jetzt ziehen ihre Kunstwerke in einer immersiven 360-Grad-Ausstellung in das Leipziger Kunstkraftwerk ein. Ab Samstag, 10 Uhr, könnt Ihr in "Viva Frida Kahlo" die Kunst, das Leben und Emotionen der weltberühmten Künstlerin bestaunen. Erwachsene zahlen 20 und Studenten 16 Euro. Hier kommt Ihr an die Tickets für Samstag und Sonntag.

Am Samstag startet die Frida-Kahlo-Ausstellung im Kunstkraftwerk. (Symbolfoto) © ---/Sotheby's/dpa

Familienführung im Regenwaldmuseum

Ein spannendes und vor allem günstiges Ausflugsziel für die ganze Familie ist das Phyllodrom Regenwaldmuseum in Leipzig. In einer Family-Führung könnt Ihr für 3 Euro pro Person die Vielfalt tropischer Tiere und Pflanzen erkunden. Hier kommen nicht nur die Kleinen auf ihre Kosten. 15.30 Uhr startet der Rundgang.

Im Phyllodrom Regenwaldmuseum wird Euch die spannende Vielfalt des Regenwaldes nähergebracht. (Symbolfoto) © Jorge Saenz/AP/dpa

Abendtour durch den Leipziger Zoo

Fast so cool wie "Nachts im Museum": Wie wäre es mit einer spannenden Abendtour durch den Leipziger Zoo? 17.30 Uhr, wenn es bereits dunkel ist, geht es am Samstag los. Die geschulten Tierpfleger führen Euch dann eine Stunde durch das Nachtleben der Tiere und haben das eine oder andere Highlight im Repertoire. 20 Euro kostet der Spaß pro Person. Tickets gibt's auf der Seite des Leipziger Zoos.

Eine nächtliche Führung durch den Leipziger Zoo dürft Ihr Euch am Samstag nicht entgehen lassen. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Paint your Glass

Mal eine kreative Beschäftigung der etwas anderen Art gefällig? Dann probiert es doch mal mit Gläser-Bemalen. Egal ob Champagnerschalen, Weingläser oder doch das Wasserglas - bei diesem Workshop könnt Ihr Euch bis zu zwei davon aussuchen, Euch mit flüssigen Glasfarben in schimmerndem Metallic, kräftigen Bright Colors und soften Pastelltönen bewaffnen und dann wird auch schon gepinselt. Wer also am Samstag ab 18.30 Uhr noch eine coole Beschäftigung braucht, sollte unbedingt im FlamingoCat vorbeischauen. Tickets bekommt Ihr ab 49,95 Euro.

Single Comedy Night

Ihr habt keinen Partner, wollt den Valentinstag aber auch nicht alleine verbringen. Wie wäre es denn dann mit dem Dating-Event der etwas anderen Art? Im Karli Comedy Club können alle zwischen 26 und 38 Jahren am Samstag ab 19 Uhr bei der Single Comedy Night dabei sein. Das Besondere: Ihr bekommt am Einlass einen Zettel, den Ihr mit ein paar persönlichen Informationen ausfüllt. Moderator Monif übernimmt den Rest und spielt den Verkuppler. Start ist um 19 Uhr. Tickets gibt's im Vorverkauf für 15 Euro und an der Abendkasse für 20 Euro.

Ein Muss für alle Karnevalisten: der 27. Große Rosensonntagsumzug. Pünktlich um 14 Uhr starten die bunt geschmückten Wagen und kostümierten Faschingsliebhaber ihre Tour durch die Leipziger Innenstadt.

Perfekt für Groß und Klein: der 27. Rosensonntagsumzug in Leipzig. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa