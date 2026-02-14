Geduldsprobe für die Fans: Internationale Folk-Pop-Ikone lässt eine Stunde auf sich warten
Leipzig - Was lange währt ... Im Leipziger Haus Auensee stellte die schottische Sängerin Amy Macdonald (38) ihre knapp 3500 Fans bereits vor dem Auftritt am Freitagabend ordentlich auf die Probe. Der Grund: Die Sängerin betrat die Bühne nicht wie erwartet um 20 Uhr, sondern erst eine Stunde später.
Gerade bei ihren Anhängern in den ersten Reihen waren mit der Zeit einige lange Gesichter zu erkennen. Seit 18 Uhr standen eine Mutter und ihre Tochter schon ganz vorn. Von dem verspäteten Start, so erzählen sie TAG24, wussten die beiden vorher nichts.
Umso glücklicher dürften sie gewesen sein, als es um 21 Uhr dann final losging.
Die meisten kennen Amy Macdonald wohl von ihrem bekanntesten Lied "This Is the Life" aus dem Jahr 2007.
Doch die Pop-Folk-Sängerin hat noch deutlich mehr Klassiker auf dem Kasten. Zwischen einer Mischung aus alten und neuen Songs durften natürlich "Slow It Down" und "Don't Tell Me That It's Over" nicht fehlen.
Mit "Mr Rock & Roll" verbindet sie übrigens eine ganz besondere Erfahrung in Leipzig.
Vom Support-Act zur fast ausverkauften Deutschland-Tournee
Vor etwa 12 Jahren besuchte Amy die Messestadt. "Es war irgendwie ein Montag oder so", erinnerte sie sich. "Nichts hatte so richtig offen an dem Abend, außer einer Karaoke-Bar."
Und die überzeugte auf ganzer Linie. Bis etwa 3 Uhr nachts war Amy dort eingekehrt und hat natürlich auch ordentlich mitgesungen. "Es war einer dieser wirklich lustigen Abende."
Der DJ hatte wohl bis zum Schluss keine Ahnung, wer da eigentlich vor ihm stand. Erst als die Sängerin dabei war, die Bar zu verlassen, schien ihm der Lichtblick gekommen zu sein.
Im letzten Moment ergriff der Mann seine Chance und legte ihren Track "Mr Rock & Roll" auf.
Das erste Mal stand Amy Macdonald übrigens vor knapp 20 Jahren in Deutschland auf der Bühne, damals noch als Support für den britischen Musiker Paul Weller (67).
Mittlerweile spielt sie eine annähernd ausverkaufte Deutschland-Tour. Wenn ihr jemand gesagt hätte, wo sie heute steht: "Ich hätte ihm niemals geglaubt, also vielen Dank", richtete sie das Wort an ihre Fans.
