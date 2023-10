01.10.2023 06:40 Piraten-Rock, Kanu-Slalom und Spielemesse: So könnt Ihr Euren Sonntag in Leipzig gestalten

In den TAG24-Veranstaltungstipps erfahrt Ihr, was am Sonntag in Leipzig so los ist.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Am Sonntag startet der Oktober auch in der Messestadt und damit wohl endgültig die Herbst-Saison. Dafür sollte man sich mit einigen Spielen für die dunklen Tage vorbereiten - und sich mit kuscheligen Pullovern eindecken! Was davon abgesehen in Leipzig abgeht, erfahrt Ihr in unseren Tipps. Flohmarkt Plagwitz - Mit Oktoberbeginn sollten nun endgültig alle Shirts und kurzen Hosen in den Keller wandern und Platz geschaffen werden für Pullover, Strümpfe und dicke Jacken. Wem es daran noch mangelt, der kann einen Blick auf die Stände auf dem "Heiter bis Wolkig"-Flohmarkt werfen, der von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist. Wenn man sich schon mal in den Westen bewegt hat, lohnt sich außerdem ein Schlenker zum Kiezflohmarkt ins Westwerk. Zwischen 10 und 16 Uhr dürfte hier die Auswahl an Klamotten, Deko, Büchern und Spielzeug nicht minder bunt ausfallen. Der Eintritt zu beiden Trödelmärkten ist frei. Schmuck, Bücher, Klamotten und Möbel findet Ihr auf den beiden Trödelmärkten am Sonntag. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Deutsche Meisterschaften im Kanu-Slalom Markkleeberg - Wer Lust auf Action hat, aber nicht unbedingt selber nass werden möchte, der sichert sich am Sonntag einen Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Kanu-Slalom im Kanupark Markkleeberg. Sowohl Jugend zwischen 15 und 16 Jahren, Junioren bis einschließlich 18 Jahren und die Leistungsklasse ab 19 Jahren misst dort ganztägig ab 9 Uhr ihre Kräfte. Insgesamt werden etwa 250 Sportlerinnen und Sportler erwartet. Der Eintritt für Zuschauer ist frei! Am Wochenende geht es im Kanupark Markkleeberg äußerst rasant zu. (Archivbild) © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild modell-hobby-spiel 2023 Seehausen - Wer sich eher danach sehnt, die kommenden grauen Tage drinnen und mit einem tollen Hobby zu verbringen, der kann sich auf der "modell-hobby-spiel"-Messe am Wochenende inspirieren lassen. Zwischen 10 und 17 Uhr sammeln sich dort auch am Sonntag zahlreiche Aussteller aus dem Hobbybereich und präsentieren ihre neuesten Produkte und Ideen. Unter anderem mit dabei ist der Spiele-Hersteller "Amigo", der Dessauer Puppenclub oder verschiedene Modelleisenbahnbauer. Tickets gibt es noch ab 17 Euro, 12 Euro ermäßigt, auf der Website der Leipziger Messe. Fans können sich auf der Messe mit den neuesten Brettspielen eindecken. © Leipziger Messe / Jörg Singer Konzert: "Mr. Hurley und die Pulveraffen" Paunsdorf - Die "Pirates of the Caribbean" haben schon längst den letzten Tropfen Rum in den Deutschen Kino-Sälen vergossen, doch der Piraten-Hype kehrt zurück - zumindest in Form der Folk-Rock-Band "Mr. Hurley und die Pulveraffen". Mit ihren Mittelalter-Texten zum Mitschunkeln und Schnaps trinken hat sich die Band bereits auf einschlägigen Rock- und Metal-Festivals einen Namen gemacht und ist nun bereit, am Sonntagabend um 19 Uhr den Hellraiser zu entern. Tickets bekommt Ihr noch ab 35 Euro >>>hier. Mr. Hurley und die Pulveraffen sind in der Rock-Szene berüchtigt. © PR/FKP Scorpio Viel Spaß!

Titelfoto: Bildmontage: PR/FKP Skorpio, Leipziger Messe / Jörg Singer, icture alliance/dpa/dpa-Zentralbild