Kanu-Elite bei Deutschen Meisterschaften im Kanupark Markkleeberg

Markkleeberg - In weniger als zwei Wochen wird es auf den Strecken des Markkleeberger Kanuparks wieder ernst. Vom 29. September bis 1. Oktober findet hier die Deutsche Meisterschaft im Kanu-Slalom statt.

Dieser finde nur eine Woche später in Paris statt und könne einen ersten Schritt Richtung Olympia bedeuten, so Bergner.

Frithjof Bergner vom Leipziger-Kanu-Club e.V. erklärt: "Während die Titelkämpfe in Markkleeberg für die Nachwuchsathleten der Jugend und Junioren den Saisonabschluss bedeuten, sind sie für das Nationalteam des Deutschen Kanu-Verbandes der Höhepunkt in der Trainingsvorbereitung vor dem Weltcup-Finale."

Da nur eine Woche vorher die Weltmeisterschaft in London stattfindet, gehen hier hoffentlich auch einige Weltmeister an den Start.

In den Altersklassen Jugend (15 bis 16 Jahre), Junioren (17 bis 18 Jahre) und Leistungsklasse (ab 19 Jahren) treten die etwa 250 Kanuten im Kampf um den deutschen Meisterschaftstitel an.

Für die Nachwuchsathleten der Jugend und Junioren bedeute der Wettkampf den Saisonabschluss. © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Am Freitag, dem 29. September, startet der Wettkampf um 9 Uhr mit den Vorläufen für die Einzelwettbewerbe.

Tags darauf folgen von 9 bis 11 Uhr die Teamwettbewerbe. Die Halbfinale in den Kajak-Disziplinen schließen von 14 bis 16.30 Uhr den Samstag ab.

Am Sonntagmorgen gehen dann die Halbfinale in den Kanadier-Disziplinen an den Start. Um 11 Uhr sollen schließlich die finalen Einzel-Läufe stattfinden, sodass die Meisterschaft um 15.15 Uhr mit den Siegerehrungen enden kann.

An allen Tagen können Schaulustige kostenfrei an dem Spektakel teilhaben. Neben den Wettkämpfen sei zur Unterhaltung auch ein Rahmenprogramm, samt Hüpfburg und Kinderpaddeln, geplant.

Mehr zum Wettkampf, aktuelle Ergebnisse und Besucherinformationen findet Ihr auf SlalomEvents.de.