Voller Erfolg: XXL-Paddelfestival begeistert Paddler, Händler und Zuschauer

Das frühlingshafte Wetter lockte zahlreiche Besucher und Paddler in den Markkleeberger Kanu-Park. © Kanupark Markkleeberg PR

Technisch vergleichbar mit den Olympia-Strecken in London, Sydney oder Tokyo gilt der Wasserpark als einer der modernsten der Welt. Nun bot er am vergangenen Wochenende ein umfangreiches Programm für Paddler, Interessierte und Schaulustige.

Die Gäste hatten die Möglichkeit Wildwasser-Kajak, Stand-up-Paddling und Kanu-Touring auszuprobieren.

Sogar Equipment konnte vor Ort getestet werden. 21 Aussteller und Händler stellten dazu ihre Ware zur Schau, ließen die Interessenten ihre Boote, Paddel und Co. probieren und standen für Experten-Tipps zur Verfügung.

"Wir blicken auf eine sehr schöne Veranstaltung zurück", so Kanupark-Leiter Christoph Kirsten.

Auch die Verantwortliche des Festivals Isa Winter-Brand, lobte den Erfolg:

"Das war ein perfekter Start in die Paddelsaison. Nicht nur die Händler und Gäste, sondern auch wir sind mit der neunten Auflage des XXL-Paddelfestivals sehr zufrieden. Von Freitag bis Sonntag tobten sich an insgesamt 21 Wasserstunden über 270 Kanuten in den beiden Wildwasserkanälen aus."