Von Footloose bis Santiano: Diese Woche wird mächtig viel getanzt in Leipzig

Mit dem Super-Wetter nimmt auch gleich wieder die Dichte an Veranstaltungen in Leipzig zu. Worauf Ihr Euch in dieser Woche freuen könnt, erfahrt Ihr hier.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Liebe Leute, was sind das für sommerliche Temperaturen in Leipzig? Gut, dass mit dem Super-Wetter gleich auch wieder die Dichte an Veranstaltungen zunimmt. Jeden Tag findet sich diese Woche (mindestens) eine Möglichkeit zu tanzen. Viel Spaß mit den TAG24-Veranstaltungstipps.

Wie könnte so eine Woche besser starten als mit DEM Tanzfilm aller Zeiten und das nicht im TV, sondern auf der großen Bühne? Mit "Footloose - Das Musical" brachte Drehbuchautor Dean Pitchford (72) zusammen mit Regisseur Walter Bobbie (78) seinen Kultfilm aus den 80ern auf die Theaterbühne. Wie im Original verschlägt es den tanzwütigen Teenager Ren McCormack darin in die Kleinstadt Bomont, in der Rockmusik, Tanzen und Alkohol dank des örtlichen Priesters verboten sind. Als sich Ren Hals über Kopf in Priester-Tochter Ariel Moore verliebt, beginnt er, sich gegen die Verbote aufzulehnen - und hat schnell die gesamte Jugend hinter sich. Das Musical gastiert sowohl am Montag als auch Dienstag in der Quarterback Immobilien Arena. Los geht es jeweils um 19.30 Uhr, der Einlass startet um 18.30 Uhr. Tickets gibt es derzeit noch bei Eventim (ab 42,40 Euro) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Der Kultfilm "Footloose" kommt diese Woche als Musical nach Leipzig. © Nico Moser/Showslot GmbH

"Lord of the Dance" in der Quarterback Immobilien Arena (Mittwoch,

Leidenschaftlich und imposant geht es dann auch am Mittwoch weiter, wenn Michael Flatleys (65) "Lord of the Dance" in der Quarterback Immobilien Arena gastiert. Das Musical rund um den Kampf zwischen Gut und Böse in einer an irische Mythologie angelehnten Welt gilt nach eigener Aussage als die erfolgreichste tourende Show in der Geschichte der Unterhaltungsbranche. Fans des irischen Tanzes und all die, die es noch werden wollen, kommen hier vollends auf ihre Kosten. Die Show startet um 20 Uhr. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Tickets gibt es bei Eventim (ab 60,40 Euro) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ein Musical folgt diese Woche dem anderen: Nach "Footloose" gastiert am Mittwoch "Lord of the Dance" in der Arena. © EPA/GRZEGORZ JAKUBOWSKI

"Santiano" in der Quarterback Immobilien Arena (Donnerstag, ab 19.50 Uhr)

Ab Donnerstag darf dann vor allem vor der Bühne getanzt werden, wenn zunächst die Shanty-Rocker von "Santiano" die Quarterback Immobilien Arena besuchen. Mit ihrem aktuellen Album "Doggerland" im Gepäck machen sie sich nun "Auf nach Doggerland!", so der Titel ihrer derzeit laufenden Tour. Dabei können sich die Fans auch diesmal wieder auf jede Menge neuer Ideen freuen, was auf der Bühne passiert. Spannend wird auch der Support, denn "Santiano" haben sich die Newcomer Lina Bó ins Boot geholt, die mit ihrem Mix aus deutschem Pop und südamerikanischer Exotik aktuell für Aufsehen sorgen. Los geht das Konzert um 19.50 Uhr. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Tickets für das Konzert gibt es bei Eventim (ab 49,50 Euro) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Am Donnerstag laden dann die Shanty-Rocker von "Santiano" zum Tanz. © Tom Weller/dpa

"Provinz" und "Mono Inc." im Haus Auensee (Mittwoch und Freitag, jeweils ab 20 Uhr)