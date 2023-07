Vorfall mit K.o.-Tropfen in Leipzig: Club bittet um Hilfe und gibt Warnung an Täter heraus

Leipzig - Awareness-Personal, Taschenkontrollen am Eingang und Hinweise, aufeinander zu achten: Innerhalb der Vielzahl an großartigen Clubs in Leipzig zählt das Elipamanoke (kurz: Eli) im Westen der Messestadt noch immer als eine besondere Wolffühloase. In einem ausführlichen Statement haben die Betreiber nun mutmaßliche Vorfälle mit K.o.-Tropfen öffentlich gemacht. Das Ziel: Besucher sensibilisieren und Täter abschrecken.