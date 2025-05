Weniger Besucher: Sind Leipzigs Gewandhaus, Museen und Co. zu teuer?

Wie andere Kulturstätten in Leipzig verzeichnet auch das Gewandhaus seit der Corona-Pandemie einen Rückgang bei den Besucherzahlen. Mit einer Umfrage wollte die Stadt die Gründe dafür herausfinden. © Hendrik Schmidt/dpa

So monierte ein Drittel der Befragten (33 Prozent) ein für sie nicht erschwingliches Preis-Leistungs-Verhältnis, wie die Stadtverwaltung in ihrem Ergebnisbericht "Kulturpartizipation Leipzig" mitteilte.

Etwa genau so viele Teilnehmer (32 Prozent) stimmten der Aussage zu, dass Leipzigs Kulturangebote nicht alle Bürger erreichen würden. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) gaben an, sich in traditionellen Kultureinrichtungen fehl am Platz zu fühlen.

Die Umfrage führte die Info GmbH Markt- und Meinungsforschung im Auftrag der Stadt durch. 1000 Leute wurden für sie befragt. Das Ziel: Ein besseres Verständnis dafür erlangen, warum potenzielle Besucher Leipzigs Kulturangebote nach den Einschnitten der Corona-Pandemie nicht (mehr) nutzen und welche Hemmnisse abgebaut werden können, um das Angebot breiter zugänglich zu machen.

Und auch darauf antworteten die Teilnehmer. Die häufigste Antwort mit 62 Prozent: erschwingliche Angebote. Mehr als ein Drittel der Teilnehmer (37 Prozent) empfahl zudem einen unkomplizierten Ticketverkauf, möglichst sowohl auf analogem als auch digitalem Weg, und mehr Flexibilität im Falle einer nötigen Umbuchung oder Stornierung.