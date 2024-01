Wie krieg ich Gehirn aus dem Autositz? So war die Show von Tatortreiniger Marcell Engel in Leipzig

Leipzig - Tatortreiniger reinigen und desinfizieren Orte, an denen Menschen zu Tode gekommen sind. In manchen Fällen halten sie auch Vorträge und bringen ihren Fans die teils grausigen bis skurrilen Erfahrungen mit auf die Bühne - TAG24 hat die Live-Show "Tatort Leben" von Tatortreiniger Marcell Engel (50) in Leipzig besucht.