Wochenende im Freien: Das könnt Ihr bei dem schönen Wetter in Leipzig unternehmen

Leipzig - Bei prächtigem Wetter könnt Ihr dieses Wochenende in Leipzig getrost an der frischen Luft verbringen. Wer sich gegen einen entspannten Tag im Park oder am See entscheidet, findet hier ein paar Veranstaltungen, die sicher sehenswert sind.

Zoo Leipzig - Einen Blick hinter die Kulissen der Löwenanlage könnt Ihr am Samstag und Sonntag im Zoo erhaschen. Darüber hinaus können die Kleinen unter Euch sich beim Kinderschminken Tiere aufs Gesicht zaubern lassen und ihr Wissen in einem Quiz unter Beweis stellen. Zwischen 10 und 16 Uhr findet die Veranstaltung statt. Familientickets gibt's für 48 Euro.

Nachtflohmarkt - Wer sich tagsüber lieber gemütlich in den Park oder an den See setzen will, braucht am Samstag trotzdem nicht aufs Flohmarkt-Shoppen zu verzichten. Denn von 15 bis 22 Uhr könnt Ihr im Agra Messepark Leipzig den traditionsreichen Nachtflohmarkt besuchen.

Antik- und Trödelmarkt - Bei diesem schönen Wetter macht die Suche nach neuen Schätzen besonders viel Spaß. Ob Samstag oder Sonntag, von 9 bis 17 Uhr könnt Ihr den Flohmarkt auf dem Kleinmesseplatz am Cottaweg besuchen und Euch vor Ort natürlich auch die eine oder andere Stärkung gönnen.