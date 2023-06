Zum 44. von Sammy Amara: Die "Broilers" rocken Leipzigs Festwiese!

Leipzig - Ein Sturm zog am Donnerstag über Leipzigs Festwiese. Nein, damit ist nicht das gestern nahende Unwetter von Tief Lambert gemeint, sondern das Konzert der Düsseldorfer Punkrocker Broilers.

Das Konzert in Leipzig sollte für die US-Amerikaner das Letzte in 2023 sein, erst im kommenden Jahr geht es für sie wieder auf die Bühne.

Als mit etwas Verspätung jedoch die Irish-Folkrocker "Flogging Molly" zum Aufwärmen ansetzten, wandelte sich dieser schnell in Wohlgefallen und auch die Aufmerksamkeit richtete sich nur noch auf die Bühne.

Besorgte Blicke wurden dennoch immer wieder Richtung Stadion gerichtet, wo der Himmel zunehmend dunkler wurde. Viele Fans standen bereits seit dem frühen Nachmittag am Eingangsbereich der Festwiese, um ganz vorn dabei zu sein. In der sommerlichen Hitze kein leichtes Unterfangen.

Die Punkrocker aus Düsseldorf zählen inzwischen zu den größten Bands ihres Genres und versammelten auch am Donnerstag tausende Fans in Leipzig. © Christian Grube

Nach einer halben Stunde war der Spaß vorbei, die Pause währte allerdings nicht lang. Kurz vor 20 Uhr machten sich die Broilers hinter einem großen Vorhang bereit, klatschten sich ab und dann ging mit einer Explosion aus Rauch und Konfetti das Konzert erst richtig los.

Die Band um Sammy Amara – der an diesem Abend übrigens seinen 44. Geburtstag feierte – legte die Messlatte gleich ganz oben an. Stücke wie "Zurück zum Beton", "Schwer verliebter Hooligan" oder "Meine Familie" hielten gleich von Beginn an das Tempo hoch. Das Publikum goutierte es und ließ es seinerseits mit Crowdsurfing und Bengalos krachen.

Zeit zum Luftholen gab es zwischendurch mit Songs wie "Gib das Schiff nicht auf".

Die Düsseldorfer werden oft mit einer anderen Band aus ihrer Heimatstadt verglichen. Das Konzert auf Leipzigs Festwiese zeigt jedoch, dass sich die "Broilers" schon lange von den "Toten Hosen" emanzipiert haben. Sammy Amara und Andi Brügge (43) gründeten die Gruppe im Alter von 13 Jahren. Heute zählen sie zu den erfolgreichsten Bands ihres Genres und sind vielleicht noch mehr Punk als die einstigen Vorbilder.