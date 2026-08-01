Lego-Wahnsinn im alten Lokschuppen: Warum hier dieses Wochenende 750 Meter Gleise liegen

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Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Schkeuditz - Bunt, kreativ und mehr als imposant: Im alten Lokschuppen in Schkeuditz dürften Liebhaber von Klemmbausteinen und Eisenbahnen an diesem Wochenende wohl kaum noch aus dem Staunen herauskommen.

Unterschiedliche Streckenführungen, Bahnhöfe, Landschaften und Fahrzeuge verbinden sich zu einer abwechslungsreichen Gesamtanlage, die immer wieder neue Details bereithält.
Unterschiedliche Streckenführungen, Bahnhöfe, Landschaften und Fahrzeuge verbinden sich zu einer abwechslungsreichen Gesamtanlage, die immer wieder neue Details bereithält.  © Michael Strohmeyer

Bei Europas größtem Lego-Eisenbahn-Fan-Event könnt ihr noch bis Sonntagnachmittag eine riesige, gemeinsam aufgebaute Bauspielbahn-Anlage mit fahrenden Zügen und detailreichen Landschaften bewundern.

Organisiert wird das Ganze vom LBRICK e.V. – eine erstaunliche Leistung, denn der Verein zählt gerade einmal 30 Mitglieder. Eine ganze Woche lang schraubten und steckten die Ehrenamtlichen am Aufbau.

Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: Auf gut 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es viel zu entdecken. Neben 750 Metern verlegten Gleisen, auf denen vom nostalgischen Dampfzug bis zum modernen ICE alles rollt, warten automatische Verladerampen sowie detaillierte Schiffsmodelle.

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Die Aussteller reisten unter anderem aus Dänemark, Kanada, Polen, Ungarn, Holland und der Schweiz an.

An vielen Stellen darf zugeschaut, gefragt und an einem Besucher-Bautisch auch selbst gebaut werden. Im Außenbereich können Kinder kostenlos auf einer Mini-Eisenbahn mitfahren.
An vielen Stellen darf zugeschaut, gefragt und an einem Besucher-Bautisch auch selbst gebaut werden. Im Außenbereich können Kinder kostenlos auf einer Mini-Eisenbahn mitfahren.  © Michael Strohmeyer
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"Fragen sind ausdrücklich willkommen – viele Details, Bauideen und technische Lösungen werden gern erklärt", teilte der Verein mit. Die Tore öffnen sich am Sonntag nochmal von 10 bis 16 Uhr. Für Besucher ab 14 Jahren kostet der Eintritt 6 Euro, Kinder zahlen 3 Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weitere Infos findet Ihr hier.

Titelfoto: Michael Strohmeyer

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