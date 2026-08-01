Lego-Wahnsinn im alten Lokschuppen: Warum hier dieses Wochenende 750 Meter Gleise liegen

Schkeuditz - Bunt, kreativ und mehr als imposant: Im alten Lokschuppen in Schkeuditz dürften Liebhaber von Klemmbausteinen und Eisenbahnen an diesem Wochenende wohl kaum noch aus dem Staunen herauskommen.

Unterschiedliche Streckenführungen, Bahnhöfe, Landschaften und Fahrzeuge verbinden sich zu einer abwechslungsreichen Gesamtanlage, die immer wieder neue Details bereithält. © Michael Strohmeyer

Bei Europas größtem Lego-Eisenbahn-Fan-Event könnt ihr noch bis Sonntagnachmittag eine riesige, gemeinsam aufgebaute Bauspielbahn-Anlage mit fahrenden Zügen und detailreichen Landschaften bewundern.

Organisiert wird das Ganze vom LBRICK e.V. – eine erstaunliche Leistung, denn der Verein zählt gerade einmal 30 Mitglieder. Eine ganze Woche lang schraubten und steckten die Ehrenamtlichen am Aufbau.

Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: Auf gut 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es viel zu entdecken. Neben 750 Metern verlegten Gleisen, auf denen vom nostalgischen Dampfzug bis zum modernen ICE alles rollt, warten automatische Verladerampen sowie detaillierte Schiffsmodelle.

Die Aussteller reisten unter anderem aus Dänemark, Kanada, Polen, Ungarn, Holland und der Schweiz an.