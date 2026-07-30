Leipzig hofft auf Besucher-Schub: Zugpferd Asterix? Tourismus setzt auf den starken Gallier

Leipzig – Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes will den Freizeitpark Belantis bei Leipzig bis 2030 in einen " Asterix-Park " umbauen. Ein erster Themenbereich wurde bereits eröffnet. Über Chancen und Risiken sprach TAG24 mit Leipzigs Tourismus-Chef Volker Bremer (61).

Volker Bremer (61), Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. © Ralf Seegers

TAG24: Welches Potenzial hat die Neuaufstellung des Parks für die Stadt und die Region wirklich?

Volker Bremer: Durch die Transformation von einer regional bekannten Freizeitmarke zu einer starken internationalen Lizenzmarke kommt es zu einem Attraktivitätsschub. Die Aufwertung des Parks zieht nicht nur lokale, sondern auch überregionale und internationale Besucher an, sodass die touristische Sichtbarkeit von Leipzig und der Region gestärkt wird. Der Marken-Switch schafft einen zusätzlichen Reiseanlass und sorgt für mehr Übernachtungen sowie mehr Umsätze in der Gastronomie und in weiteren Freizeit- und Kultureinrichtungen.

TAG24: Asterix & Obelix sind vor allem im Westen eine Marke. Ist angesichts dessen eine Besucherentwicklung von einer Million Gästen im Jahr, wie sie die Compagnie des Alpes für den Asterix-Park prognostiziert, realistisch?

Asterix besitzt eine hohe Markenbekanntheit in Deutschland, unter anderem durch die seit 1968 erscheinenden Comic-Hefte. Deutschland ist nach Frankreich der zweitgrößte internationale Markt für Asterix-Comics. Es wurden bisher über 130 Millionen Exemplare verkauft, ein Drittel der weltweit 400 Millionen Exemplare. Bei konsequenter Umsetzung des neuen Konzeptes sind die Prognosen ambitioniert, aber langfristig realistisch.