Leipzig hofft auf Besucher-Schub: Zugpferd Asterix? Tourismus setzt auf den starken Gallier
Leipzig – Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes will den Freizeitpark Belantis bei Leipzig bis 2030 in einen "Asterix-Park" umbauen. Ein erster Themenbereich wurde bereits eröffnet. Über Chancen und Risiken sprach TAG24 mit Leipzigs Tourismus-Chef Volker Bremer (61).
TAG24: Welches Potenzial hat die Neuaufstellung des Parks für die Stadt und die Region wirklich?
Volker Bremer: Durch die Transformation von einer regional bekannten Freizeitmarke zu einer starken internationalen Lizenzmarke kommt es zu einem Attraktivitätsschub. Die Aufwertung des Parks zieht nicht nur lokale, sondern auch überregionale und internationale Besucher an, sodass die touristische Sichtbarkeit von Leipzig und der Region gestärkt wird. Der Marken-Switch schafft einen zusätzlichen Reiseanlass und sorgt für mehr Übernachtungen sowie mehr Umsätze in der Gastronomie und in weiteren Freizeit- und Kultureinrichtungen.
TAG24: Asterix & Obelix sind vor allem im Westen eine Marke. Ist angesichts dessen eine Besucherentwicklung von einer Million Gästen im Jahr, wie sie die Compagnie des Alpes für den Asterix-Park prognostiziert, realistisch?
Asterix besitzt eine hohe Markenbekanntheit in Deutschland, unter anderem durch die seit 1968 erscheinenden Comic-Hefte. Deutschland ist nach Frankreich der zweitgrößte internationale Markt für Asterix-Comics. Es wurden bisher über 130 Millionen Exemplare verkauft, ein Drittel der weltweit 400 Millionen Exemplare. Bei konsequenter Umsetzung des neuen Konzeptes sind die Prognosen ambitioniert, aber langfristig realistisch.
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TAG24: Für den Park ist auch ein Hotel in Planung. Wie groß ist dabei die Konkurrenz zu den Innenstadthotels?
Ein Hotel in Belantis wäre eine gute Ergänzung zum Hotelangebot in der Stadt Leipzig, da es den Fokus auf die Zielgruppe der Familien legen würde, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Städtereise. Der Fokus der meisten Leipziger Hotels, vor allem in der Innenstadt, liegt stärker auf den Segmenten Geschäftsreisende, Messegäste, Städtetouristen und Kulturreisende.
TAG24: Reicht die Transport- oder Verkehrsinfrastruktur zwischen Stadt und Park, wenn sich das Gelände so gut entwickelt wie geplant?
Belantis ist durch den direkten Anschluss an die A 38 mit dem Auto gut erreichbar. Auch eine Anreise mit dem ÖPNV aus der Leipziger Innenstadt ist möglich – mit der S-Bahn in Richtung Markkleeberg, dann Umstieg in die Bus-Linie 105. Die Erreichbarkeit von Belantis mittels ÖPNV ist aber ausbaufähig, zum Beispiel durch direkte Shuttle-Angebote.
TAG24: Neben dem Asterix Park soll auch ein Aqua-Resort entstehen. Wie bewerten Sie die Pläne?
Außer dem Hinweis, dass in der Zukunft ein Aqua-Park denkbar ist, konnten wir keine Informationen zu den konkreten Plänen recherchieren. Ein benachbartes Aqua-Ressort dürfte aber zur Erhöhung der touristischen Bedeutung des Standortes und zur Steigerung der Attraktivität des Gesamtkonzepts beitragen, vor allem in den Sommermonaten und Ferienzeiten.
Titelfoto: Bildmontage/dpa/Ralf Seegers/picture alliance/dpa