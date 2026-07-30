Leipzig hofft auf Besucher-Schub: Zugpferd Asterix? Tourismus setzt auf den starken Gallier

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Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes will den Freizeitpark Belantis bei Leipzig bis 2030 in einen "Asterix-Park" umbauen.

Von Thomas Staudt

Leipzig – Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes will den Freizeitpark Belantis bei Leipzig bis 2030 in einen "Asterix-Park" umbauen. Ein erster Themenbereich wurde bereits eröffnet. Über Chancen und Risiken sprach TAG24 mit Leipzigs Tourismus-Chef Volker Bremer (61).

Schon seit Ende Mai lädt Asterix in den Freizeitpark Belantis bei Leipzig ein. Ein erster Themenbereich hat für "kleine" Besucher bereits geöffnet.
Schon seit Ende Mai lädt Asterix in den Freizeitpark Belantis bei Leipzig ein. Ein erster Themenbereich hat für "kleine" Besucher bereits geöffnet.  © DPA
Volker Bremer (61), Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH.
Volker Bremer (61), Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH.  © Ralf Seegers

TAG24: Welches Potenzial hat die Neuaufstellung des Parks für die Stadt und die Region wirklich?

Volker Bremer: Durch die Transformation von einer regional bekannten Freizeitmarke zu einer starken internationalen Lizenzmarke kommt es zu einem Attraktivitätsschub. Die Aufwertung des Parks zieht nicht nur lokale, sondern auch überregionale und internationale Besucher an, sodass die touristische Sichtbarkeit von Leipzig und der Region gestärkt wird. Der Marken-Switch schafft einen zusätzlichen Reiseanlass und sorgt für mehr Übernachtungen sowie mehr Umsätze in der Gastronomie und in weiteren Freizeit- und Kultureinrichtungen.

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TAG24: Asterix & Obelix sind vor allem im Westen eine Marke. Ist angesichts dessen eine Besucherentwicklung von einer Million Gästen im Jahr, wie sie die Compagnie des Alpes für den Asterix-Park prognostiziert, realistisch?

Asterix besitzt eine hohe Markenbekanntheit in Deutschland, unter anderem durch die seit 1968 erscheinenden Comic-Hefte. Deutschland ist nach Frankreich der zweitgrößte internationale Markt für Asterix-Comics. Es wurden bisher über 130 Millionen Exemplare verkauft, ein Drittel der weltweit 400 Millionen Exemplare. Bei konsequenter Umsetzung des neuen Konzeptes sind die Prognosen ambitioniert, aber langfristig realistisch.

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Kinder können im Gallischen Dorf einen Heidenspaß haben. Wenn der Park fertig umgestaltet ist, sollen jährlich eine Million Gäste kommen. Geht der Plan auf?
Kinder können im Gallischen Dorf einen Heidenspaß haben. Wenn der Park fertig umgestaltet ist, sollen jährlich eine Million Gäste kommen. Geht der Plan auf?  © picture alliance/dpa
Fünf Millionen Euro hat der Eigentümer, die Compagnie des Alpes, ins "Idefix‘ Abenteuerland", den ersten Themenbereich des künftigen "Asterix-Park", investiert.
Fünf Millionen Euro hat der Eigentümer, die Compagnie des Alpes, ins "Idefix‘ Abenteuerland", den ersten Themenbereich des künftigen "Asterix-Park", investiert.  © picture alliance/dpa

TAG24: Für den Park ist auch ein Hotel in Planung. Wie groß ist dabei die Konkurrenz zu den Innenstadthotels?

Ein Hotel in Belantis wäre eine gute Ergänzung zum Hotelangebot in der Stadt Leipzig, da es den Fokus auf die Zielgruppe der Familien legen würde, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Städtereise. Der Fokus der meisten Leipziger Hotels, vor allem in der Innenstadt, liegt stärker auf den Segmenten Geschäftsreisende, Messegäste, Städtetouristen und Kulturreisende.

TAG24: Reicht die Transport- oder Verkehrsinfrastruktur zwischen Stadt und Park, wenn sich das Gelände so gut entwickelt wie geplant?

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Belantis ist durch den direkten Anschluss an die A 38 mit dem Auto gut erreichbar. Auch eine Anreise mit dem ÖPNV aus der Leipziger Innenstadt ist möglich – mit der S-Bahn in Richtung Markkleeberg, dann Umstieg in die Bus-Linie 105. Die Erreichbarkeit von Belantis mittels ÖPNV ist aber ausbaufähig, zum Beispiel durch direkte Shuttle-Angebote.

Auf der Airobix-Flugmaschine geht es hoch hinaus.
Auf der Airobix-Flugmaschine geht es hoch hinaus.  © Ralf Seegers
Daumen hoch: Filip De Witte, Geschäftsführer des Belantis-Parks, hat sich mit Asterix und Obelix schon angefreundet.
Daumen hoch: Filip De Witte, Geschäftsführer des Belantis-Parks, hat sich mit Asterix und Obelix schon angefreundet.  © picture alliance/dpa

TAG24: Neben dem Asterix Park soll auch ein Aqua-Resort entstehen. Wie bewerten Sie die Pläne?

Außer dem Hinweis, dass in der Zukunft ein Aqua-Park denkbar ist, konnten wir keine Informationen zu den konkreten Plänen recherchieren. Ein benachbartes Aqua-Ressort dürfte aber zur Erhöhung der touristischen Bedeutung des Standortes und zur Steigerung der Attraktivität des Gesamtkonzepts beitragen, vor allem in den Sommermonaten und Ferienzeiten.

Titelfoto: Bildmontage/dpa/Ralf Seegers/picture alliance/dpa

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