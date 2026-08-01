01.08.2026 15:35 3,80 Euro für die Einzelfahrt: Ab heute zahlt Ihr mehr für Euer ÖPNV-Ticket

Seit dem heutigen Samstag müsst Ihr für die Nutzung von Bus, Bahn und Tram im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) mehr zahlen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Änderungen wurden bereits Anfang des Jahres beschlossen und angekündigt, jetzt sind sie in Kraft getreten: Seit dem heutigen Samstag müsst Ihr für die Nutzung von Bus, Bahn und Tram im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) mehr zahlen. Statt 3,60 Euro kostet die Einzelfahrt in Leipzig nun 3,80 Euro.

Seit dem 1. August gelten im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds neue Preise. © Jan Woitas/dpa In der Messestadt sollen sich die Preise durchschnittlich um 5,0 Prozent erhöht haben, wie der MDV mitteilte. Betroffen ebenfalls: Die Landkreise Altenburger Land, Leipzig und Nordsachsen, der Burgenlandkreis sowie der Saalekreis, wo die Erhöhung durchschnittlich 5,56 Prozent betrug. Am glimpflichsten kam die Saalestadt Halle mit einer Erhöhung um durchschnittlich 3,2 Prozent davon. Für die Messestadt heißt das im Klartext: Das Einzelticket steigt von 3,60 Euro auf 3,80 Euro

Die Kurzstrecke von 2,40 Euro auf 2,50 Euro

Das Kinderticket von 1,60 Euro auf 1,70 Euro

Die Wochenkarte von 37,10 Euro auf 40,40 Euro

Die Monatskarte von 109,90 Euro auf 119,90 Euro Leipzig Leipzig hofft auf Besucher-Schub: Zugpferd Asterix? Tourismus setzt auf den starken Gallier Günstiger wird lediglich die 24-Stunden-Karte Plus, die ab sofort 9,70 Euro statt 10,20 Euro kostet und mit der bis zu drei Kinder kostenfrei mitfahren können - im gesamten Verbundgebiet. Das Deutschlandticket bleibt im Preis stabil. Eine detaillierte Übersicht der neuen Preise findet Ihr unter anderem auf der Website der Leipziger Verkehrsbetriebe unter www.l.de.

Auch das Deutschlandticket wirkt sich auf die Preisanhebung aus