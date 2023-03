"Antifa in die Offensive": Demonstrationen in Connewitz, Polizei schreitet ein

Leipzig - Großeinsatz für die Polizei: Am Samstag haben im Leipziger Süden mehrere Demonstrationen stattgefunden. Zwar blieb es weitgehend friedlich, trotzdem wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unter dem Motto "Antifa in die Offensive" zogen Demonstranten am Samstagabend durch den Leipziger Süden. © Silvio Bürger

Einer Mitteilung der Polizei zufolge begann eine Versammlung unter dem Motto "Antifa in die Offensive" gegen 18.15 Uhr am Herderpark in Connewitz.

Demnach habe sich ein Aufzug von rund 250 Personen nach einem Redebeitrag auf der Wolfgang-Heinze-Straße in Richtung Johannes-R.-Becher-Straße in Bewegung gesetzt.

Währenddessen sei es zum Einsatz von Pyrotechnik gekommen - außerdem sollen sich einige Demo-Teilnehmer vermummt haben, weshalb der Aufzug gegen 19.30 Uhr gestoppt worden sei.

"Während die Vermummungen abgelegt wurden, wurde ein Gegenstand in Richtung von Polizeibeamten geworfen", so ein Polizeisprecher weiter. Verletzt wurde jedoch niemand.

Die Versammlung wurde nach einer Abschlusskundgebung gegen 20.10 Uhr beendet.