Mercedes in Parkhaus besprüht: Täter zerstachen alle vier Reifen

Um unerkannt zu bleiben, beschmierten die Täter alle Überwachungskameras des Parkhauses. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 9.25 Uhr am Montag kam es in einem frei zugänglichen Parkhaus in der Bernhard-Göring-Straße zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte hatten im unteren Parkdeck einen ordnungsgemäß parkenden Mercedes mit schwarzer Farbe besprüht und alle vier Reifen zerstochen.

Zudem beschmierten sie alle Überwachungskameras.

Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.200 Euro.