Einsatz in Leipzig-Connewitz: Brennende Mülltonnen am "ACAB"-Tag

In Leipzig-Connewitz brannten am Mittwochabend insgesamt drei Mülltonnen an verschiedenen Orten. © SPM Gruppe

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am Donnerstagmorgen auf TAG24-Nachfrage sagte, ging kurz vor 23 Uhr ein Notruf ein. Der Grund: Es seien mehrere Mülltonnen auf die Straße geschoben worden, man sei im Begriff, diese anzuzünden.

Vor Ort habe sich die Meldung bestätigt - im Bereich der Bornaischen Straße entlang habe es Brände gegeben.

Laut Freitag stellten Beamte in Tatortnähe etwa ein Dutzend Personen (18 bis 39 Jahre alt). Nach den polizeilichen Maßnahmen seien sie wieder entlassen worden.

"Da es in der Vergangenheit schon mehrfach zu polizeikritischen Versammlungen in Leipzig am 13. Dezember kam, waren Einsatzkräfte an mehreren Stellen in der Stadt präsent", hatte die Polizei im Vorfeld mitgeteilt.

Am sogenannten "ACAB"-Tag (All Cops Are Bastards) - die Buchstabenkombination entspricht den Zahlen des Datums 13.12. - fanden in der Vergangenheit ähnliche Taten statt.