Männer laufen am Connewitzer Kreuz vor einen Bus: Zwei Verletzte

Leipzig - Zwei Männer sind am Mittwochabend am Connewitzer Kreuz über die Straße gelaufen und haben einen Busfahrer (45 Jahre) zu einer Gefahrenbremsung gezwungen, bei der Fahrgäste verletzt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wer die Situation bemerkt hat, soll sich bei der Polizei melden. (Archivfoto) © Ralf Seegers

Der 45-jährige Fahrer kam gegen 20.20 Uhr mit einem Bus der Linie 70 an der Haltestelle Connewitzer Kreuz in stadteinwärtiger Richtung an.

Hinter einer bereits stehenden Straßenbahn der Linie 11 traten auf der entgegengesetzten Fahrspur plötzlich zwei Männer hervor und liefen vor den Bus.

Der Fahrer musste scharf bremsen.

Im Bus sind daraufhin eine 83-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann gestürzt. Beide verletzten sich, der Mann musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.