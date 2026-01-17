Großdemo-Tag in Connewitz: Über 3000 Teilnehmer erwartet, Straßen dicht

Leipzig - Leipzig steht am Samstag im Zeichen eines innerlinken Konflikts. Mehrere Demonstrationen und Gegendemos aus verschiedenen linken Lagen treffen vor allem im Stadtteil Connewitz aufeinander. Stellt Euch auf erhebliche Einschränkungen im Straßenverkehr ein.

Über 3000 Demonstranten werden Samstag am Connewitzer Kreuz erwartet. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Insgesamt zwei Aufzüge und sechs Kundgebungen sind zwischen 12 und 18 Uhr im Bereich des Connewitzer Kreuzes angemeldet worden, informiert die Stadt.

Gegenüberstehen werden sich propalästinensische Gruppierungen mit der sich Israel solidarisierenden Gegenseite.

Erwartet werden über 3000 Teilnehmer.

Die Leipziger Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot an Kräften auf die Demos vor, bekommt zusätzliche Unterstützung von der sächsischen Bereitschaftspolizei, dem LKA sowie Kräften aus anderen Bundesländern.

Mit den Versammlungen gehen auch Verkehrseinschränkungen einher. Mehrere Abschnitte des Connewitzer Kreuzes müssen voll gesperrt werden, "darunter Teile der Karl-Liebknecht-Straße, der Bornaischen Straße und der Wolfgang-Heinze-Straße", erklärt die Stadt.

Umfahrt das Gebiet am besten weiträumig. Umleitungen können aufgrund der "Dynamik der Versammlungen" nicht eingerichtet werden.

In der App "LeipzigMOVE" sowie über die Seite der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVZ) werdet Ihr über aktuelle Veränderungen der Bus- und Bahnlinien auf dem Laufenden gehalten.