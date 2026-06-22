Ausschreitungen in Connewitz: Gruppe zündet Barrikaden an und wirft mit Steinen

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Rund um das Festival "Fête de la musique" in Connewitz ist die Situation am Sonntagabend eskaliert.

Von Annika Rank

Leipzig - Rund um das Festival "Fête de la musique" in Connewitz ist die Situation am Sonntagabend eskaliert.

Die Polizei war am Sonntagabend in Connewitz im Einsatz.
Die Polizei war am Sonntagabend in Connewitz im Einsatz.  © Sebastian Willnow/dpa

Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 100 Menschen mitten auf der Straße, errichteten Barrikaden und setzten diese schließlich in Brand.

Aber damit nicht genug: Anschließend machte sich eine kleinere Gruppe von etwa 30 Personen auf den Weg zum benachbarten Connewitzer Polizeiposten in der Biedermannstraße, um dort zu randalieren.

Unter anderem wurden Steine gegen die Fassade geworfen.

Barrikaden wurden in Brand gesteckt.
Barrikaden wurden in Brand gesteckt.  © Sebastian Willnow/dpa
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Dabei wurde nicht nur die Behörde, sondern auch eine anliegende Praxis sowie ein Fahrzeug beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs aufgenommen.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa

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