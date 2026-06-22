Ausschreitungen in Connewitz: Gruppe zündet Barrikaden an und wirft mit Steinen

Leipzig - Rund um das Festival "Fête de la musique" in Connewitz ist die Situation am Sonntagabend eskaliert.

Die Polizei war am Sonntagabend in Connewitz im Einsatz. © Sebastian Willnow/dpa

Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 100 Menschen mitten auf der Straße, errichteten Barrikaden und setzten diese schließlich in Brand.

Aber damit nicht genug: Anschließend machte sich eine kleinere Gruppe von etwa 30 Personen auf den Weg zum benachbarten Connewitzer Polizeiposten in der Biedermannstraße, um dort zu randalieren.

Unter anderem wurden Steine gegen die Fassade geworfen.