Streit in Leipzig-Connewitz eskaliert: Mindestens zwei Personen verletzt

Leipzig - Im Leipziger Szene-Viertel Connewitz eskalierte am Donnerstagabend ein Streit, bei dem mindestens zwei Menschen verletzt wurden.

Es soll vor dem Döner-Imbiss zu der Auseinandersetzung gekommen sein. © EHL Media

Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 22.45 Uhr zu einem Döner-Imbiss auf die Bornaische Straße gerufen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen auf TAG24-Anfrage.

Nach ersten Informationen eskalierte vor dem Lokal ein Streit zwischen mehreren Personen.

Mindestens zwei Menschen wurden dabei verletzt und vom Rettungsdienst betreut. Eine davon musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, rückte die Feuerwehr mit aus, um die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit abzusichern.