Streit in Leipzig-Connewitz eskaliert: Mindestens zwei Personen verletzt
Leipzig - Im Leipziger Szene-Viertel Connewitz eskalierte am Donnerstagabend ein Streit, bei dem mindestens zwei Menschen verletzt wurden.
Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 22.45 Uhr zu einem Döner-Imbiss auf die Bornaische Straße gerufen. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen auf TAG24-Anfrage.
Nach ersten Informationen eskalierte vor dem Lokal ein Streit zwischen mehreren Personen.
Mindestens zwei Menschen wurden dabei verletzt und vom Rettungsdienst betreut. Eine davon musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.
Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, rückte die Feuerwehr mit aus, um die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit abzusichern.
Die Hintergründe des Streits sind aktuell noch unklar, ebenso wie die Anzahl der beteiligten Personen. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media