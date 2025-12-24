Maßnahmen zum Jahreswechsel: Stadt sperrt Straßen um Connewitz großräumig

Leipzig - "Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" hat die Stadt Leipzig für die Silvesternacht ein besonderes Verkehrskonzept mit Sperrungen vorbereitet. Vor allem in Connewitz geht zeitweise nichts mehr.

Das Connewitzer Kreuz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in dem Stadtteil und oft Ausgangspunkt der Ausschreitungen. © TAG24/Eric Mittmann

Am 31. Dezember ab 21 Uhr werden Zufahrten im Bereich des Connewitzer Kreuzes gesperrt, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Konkret betrifft das die Kochstraße ab Kreuzung Richard-Lehmann-Straße bis Kreuzung Scheffelstraße.

In Richtung Connewitz Kreuz wird die Eichendorffstraße und Scheffelstraße ab Kochstraße und die Selneckerstraße ab Kreuzung Windscheidstraße gesperrt.

Ab 22.45 Uhr folgen dann noch weitere Einschränkungen. Dann werden die Karl-Liebknecht-Straße ab Kreuzung Richard-Lehmann-Straße, die Arno-Nitzsche-Straße ab Kreuzung Bernhard-Göring-Straße, die Bornaische Straße ab Wiedebachplatz und die Wolfgang-Heinze-Straße ab Kreuzung Hermannstraße jeweils in Richtung Connewitzer Kreuz gesperrt.

In den frühen Morgenstunden des 1. Januars wird die Zufahrt wieder möglich sein. Traditionell kommt es im Bereich des Connewitzer Kreuzes in der Silvesternacht zu Ausschreitungen.