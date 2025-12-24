Maßnahmen zum Jahreswechsel: Stadt sperrt Straßen um Connewitz großräumig
Leipzig - "Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" hat die Stadt Leipzig für die Silvesternacht ein besonderes Verkehrskonzept mit Sperrungen vorbereitet. Vor allem in Connewitz geht zeitweise nichts mehr.
Am 31. Dezember ab 21 Uhr werden Zufahrten im Bereich des Connewitzer Kreuzes gesperrt, teilte die Stadt am Dienstag mit.
Konkret betrifft das die Kochstraße ab Kreuzung Richard-Lehmann-Straße bis Kreuzung Scheffelstraße.
In Richtung Connewitz Kreuz wird die Eichendorffstraße und Scheffelstraße ab Kochstraße und die Selneckerstraße ab Kreuzung Windscheidstraße gesperrt.
Ab 22.45 Uhr folgen dann noch weitere Einschränkungen. Dann werden die Karl-Liebknecht-Straße ab Kreuzung Richard-Lehmann-Straße, die Arno-Nitzsche-Straße ab Kreuzung Bernhard-Göring-Straße, die Bornaische Straße ab Wiedebachplatz und die Wolfgang-Heinze-Straße ab Kreuzung Hermannstraße jeweils in Richtung Connewitzer Kreuz gesperrt.
In den frühen Morgenstunden des 1. Januars wird die Zufahrt wieder möglich sein. Traditionell kommt es im Bereich des Connewitzer Kreuzes in der Silvesternacht zu Ausschreitungen.
Die Straßenbahnen fahren nicht über das Connewitzer Kreuz
Die Sperrung des Connewitzer Kreuzes gilt auch für die Straßenbahnen. Laut den Leipziger Verkehrsbetrieben fahren Tram 9 und Tram 11 nur bis und ab Haltestelle Richard-Lehmann-Str./HTWK.
Ein Ersatzbus wurde eingerichtet, der zwischen den Haltestellen R.-Lehmann-Str./HTWK und Markkleeberg Ost über Richard-Lehmann-Str., Arthur-Hoffmann-Str., Meusdorfer Str. und Bornaische Straße fährt. Zwischen 23.45 Uhr und 00:30 Uhr gibt es eine Betriebspause.
Auch in der Innenstadt werden vom 31. Dezember 19 Uhr bis zum 1. Januar um 10 Uhr Straßen gesperrt. Die Goethestraße auf Höhe der Oper und der Augustusplatz zum Innenstadtring sind dicht. Die Tiefgaragen am Augustusplatz sind über den Georgiring erreichbar.
In der Innenstadt gelten umfangreiche Halteverbote in der Silvesternacht, unter anderem in den Bereichen in der Dimitroffstraße, am Georgiring, dem Grimmaischen Steinweg und der Goethestraße.
