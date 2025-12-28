Großeinsatz auf der Eisenbahnstraße: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan

Leipzig - Am Sonntagnachmittag musste die Polizei zur Leipziger Eisenbahnstraße anrücken.

Aufregung am Sonntag im Leipziger Osten! © EHL Media

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entbrannte gegen 16 Uhr auf Höhe der Neustädter Straße ein Streit zwischen zwei Männern.

Als eine Frau versuchte dazwischen zu gehen, wurde sie verletzt und musste schließlich vom Rettungsdienst behandelt werden. Die beiden Männer sollen unterdessen unverletzt geblieben sein.

Da es im Laufe des Polizeieinsatzes vor Ort aber zu erneuten Auseinandersetzungen kam, mussten die Beamten die Beteiligten schließlich in Gewahrsam nehmen.