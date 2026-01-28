XXL-Razzia in Leipzig: 100 Beamte durchsuchen Eisenbahnstraße

Leipzig - Große Razzia auf der Leipziger Eisenbahnstraße : Etwa 100 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll durchsuchten am Mittwoch vier Objekte und mehrere Autos.

Unter anderem wurden Autos kontrolliert. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Grund ist ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei, bestätigte ein Sprecher vom Dresdner Zoll, der die Durchsuchungsmaßnahmen leitet.

Laut TAG24-Informationen vom Ort des Geschehens haben die Beamten mehrere Stangen Zigaretten sichergestellt.

Durchsucht wurden unter anderem Autos und vier Objekte.