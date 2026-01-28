XXL-Razzia in Leipzig: 100 Beamte durchsuchen Eisenbahnstraße

Große Razzia auf der Leipziger Eisenbahnstraße: Etwa 100 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll durchsuchten am Mittwoch vier Objekte und mehrere Autos.

Von Lisa Marie Peisker

Unter anderem wurden Autos kontrolliert.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Grund ist ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei, bestätigte ein Sprecher vom Dresdner Zoll, der die Durchsuchungsmaßnahmen leitet.

Laut TAG24-Informationen vom Ort des Geschehens haben die Beamten mehrere Stangen Zigaretten sichergestellt.

Durchsucht wurden unter anderem Autos und vier Objekte.

Auch etliche Stangen Zigaretten wurden sichergestellt.  © EHL Media

Genauere Informationen konnte der Sprecher auf TAG24-Anfrage noch nicht geben, da die Ermittlungen aktuell noch laufen.

Titelfoto: Montage: EHL Media; 7aktuell.de | Eric Pannier

