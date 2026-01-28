XXL-Razzia in Leipzig: 100 Beamte durchsuchen Eisenbahnstraße
Leipzig - Große Razzia auf der Leipziger Eisenbahnstraße: Etwa 100 Einsatzkräfte von Polizei und Zoll durchsuchten am Mittwoch vier Objekte und mehrere Autos.
Grund ist ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei, bestätigte ein Sprecher vom Dresdner Zoll, der die Durchsuchungsmaßnahmen leitet.
Laut TAG24-Informationen vom Ort des Geschehens haben die Beamten mehrere Stangen Zigaretten sichergestellt.
Durchsucht wurden unter anderem Autos und vier Objekte.
Genauere Informationen konnte der Sprecher auf TAG24-Anfrage noch nicht geben, da die Ermittlungen aktuell noch laufen.
Titelfoto: Montage: EHL Media; 7aktuell.de | Eric Pannier