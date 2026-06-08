Großrazzia auf der Eisenbahnstraße: Drogen gefunden und Haftbefehle vollstreckt

Leipzig - Am späten Sonntagabend rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften in die Leipziger Eisenbahnstraße zu einer Razzia aus. Am Montagnachmittag zogen die Behörden nun Bilanz.

Mehrere Geschäfte standen im Fokus der Ermittlungen. © Christian Grube

Der Einsatz begann gegen 22 Uhr und dauerte bis in die Morgenstunden an. Bis 7 Uhr kam es zu Verkehrseinschränkungen zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Torgauer Platz. Beide Fahrspuren waren vollständig gesperrt.

Im Fokus der Ermittlungen standen mehrere Geschäfte entlang der Eisenbahnstraße. Der Verdacht: Drogenhandel in nicht geringer Menge. Der Einsatz erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig.

Bilder von vor Ort zeigten, dass die Polizisten, die auch vom Sondereinsatzkommando unterstützt wurden, die Läden absperrten und durchsuchten. Die Razzia erregte Aufsehen bei vielen Passanten, die auf den Fotos ebenfalls zu sehen sind.

Zeitlich gab es in der Hildegardstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, bei der ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.