Nach häuslicher Gewalt: Täter geht auf Polizisten und Pressevertreter los

Leipzig - Am Donnerstagabend griff ein 34-Jähriger Polizisten an, nachdem sie ihn in der Leipziger Eisenbahnstraße einer Wohnung verweisen wollten.

Gegen 20.50 Uhr sollte der Mann einer Wohnung in der Eisenbahnstraße verwiesen werden. © Sebastian Willnow/dpa

Gegen 20.50 Uhr seien die Beamten des Fachdienstes Einsatzzüge wegen häuslicher Gewalt in die Eisenbahnstraße gerufen worden. Da gegen den 34 Jahre alten Täter bereits ein Annäherungsverbot vorlag, sollte er einer Wohnung verweisen werden.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, wehrte sich der Türke jedoch gegen die Maßnahmen, wodurch er die Einsatzkräfte verletzte. Des Weiteren eilte ihm ein 47-jähriger Freund zur Hilfe.

"Ein vor Ort befindlicher Pressevertreter, welcher den Sachverhalt dokumentierte, wurde vom 47-Jährigen körperlich angegriffen", schilderte Polizeisprecher Moritz Peters. "Hierbei erlitt der Journalist Verletzungen, zudem wurde seine Kamera beschädigt."

Um die Auseinandersetzung zu stoppen, sahen sich die Polizisten gezwungen, den Mann zu Boden zu bringen und ihm Fußfesseln anzulegen, wobei einer der Beamten verletzt wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille bei dem 47-Jährigen.