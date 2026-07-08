Eisenbahnstraße Leipzig: 26-Jähriger ausgeraubt und bedroht

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Ein 26-Jähriger wurde in der Nacht zu Mittwoch auf der Eisenbahnstraße in Leipzig ausgeraubt und mit einem Gegenstand bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Tamina Porada

Leipzig - In der Nacht zu Mittwoch wurde ein 26-Jähriger auf der Eisenbahnstraße ausgeraubt und bedroht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 26-Jährige war auf der Eisenbahnstraße Ecke Einertstraße unterwegs, als er ausgeraubt wurde.
Der 26-Jährige war auf der Eisenbahnstraße Ecke Einertstraße unterwegs, als er ausgeraubt wurde.  © Christian Grube

Der 26-Jährige war gegen 2.30 Uhr auf der Eisenbahnstraße/Einerstraße im Osten der Stadt unterwegs, erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter am Mittwochvormittag.

Dort hatte ihn ein unbekannter Mann erst angesprochen und ihn dann aufgefordert, sein Geld zu übergeben.

Dabei bedrohte er ihn auch mit einem "gefährlichen Gegenstand", so Richter.

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Der vermeintliche Täter durchsuchte den 26-Jährigen und erbeutete einen geringen dreistelligen Geldbetrag, bevor er erst in die Konstantinstraße (neben dem Sportbad am Rabet) und dann in unbekannte Richtung flüchtete.

26-Jähriger konnte den Räuber beschreiben

Der Räuber floh zuerst in die Konstantinstraße direkt neben dem Sportbad am Rabet. Danach verlor sich seine Spur.
Der Räuber floh zuerst in die Konstantinstraße direkt neben dem Sportbad am Rabet. Danach verlor sich seine Spur.  © Christian Grube

Die Polizei sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen. Folgende Informationen zum Tatverdächtigen sind bekannt:

  • Er ist circa zwischen 25 und 30 Jahren alt und circa 1,60 Meter groß.
  • Er hat eine dünne Statur, kurze, schwarze Haare und trug einen Drei-Tage-Bart.

Gegen ihn wird wegen eines Raubdelikts ermittelt.

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Wer etwas gesehen hat oder Hinweise zu dem Mann oder dem Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.

Titelfoto: Christian Grube

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