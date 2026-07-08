Eisenbahnstraße Leipzig: 26-Jähriger ausgeraubt und bedroht

Leipzig - In der Nacht zu Mittwoch wurde ein 26-Jähriger auf der Eisenbahnstraße ausgeraubt und bedroht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 26-Jährige war auf der Eisenbahnstraße Ecke Einertstraße unterwegs, als er ausgeraubt wurde. © Christian Grube

Der 26-Jährige war gegen 2.30 Uhr auf der Eisenbahnstraße/Einerstraße im Osten der Stadt unterwegs, erklärte Polizeisprecher Tom Erik Richter am Mittwochvormittag.

Dort hatte ihn ein unbekannter Mann erst angesprochen und ihn dann aufgefordert, sein Geld zu übergeben.

Dabei bedrohte er ihn auch mit einem "gefährlichen Gegenstand", so Richter.

Der vermeintliche Täter durchsuchte den 26-Jährigen und erbeutete einen geringen dreistelligen Geldbetrag, bevor er erst in die Konstantinstraße (neben dem Sportbad am Rabet) und dann in unbekannte Richtung flüchtete.