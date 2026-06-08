Großrazzia auf der Eisenbahnstraße: Polizei durchsucht mehrere Geschäfte

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Am späten Sonntagabend rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften in die Leipziger Eisenbahnstraße zu einer Razzia aus. Geschäfte wurden durchsucht.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am späten Sonntagabend rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften in die Leipziger Eisenbahnstraße zu einer Razzia aus.

Mehrere Geschäfte standen im Fokus der Ermittlungen.
Mehrere Geschäfte standen im Fokus der Ermittlungen.  © Christian Grube

Der Einsatz begann gegen 22 Uhr und dauerte bis in die Morgenstunden an, bestätigte eine Polizeisprecherin am Montag auf TAG24-Anfrage.

Es kam bis 7 Uhr zu Verkehrseinschränkungen zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Torgauer Platz. Beide Fahrspuren waren gesperrt.

Im Fokus der Ermittlungen standen mehrere Geschäfte entlang der Eisenbahnstraße. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Straftaten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität.

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Bilder von vor Ort zeigen, dass die Polizisten, die auch vom Sondereinsatzkommando unterstützt wurden, die Läden absperrten und durchsuchten. Die Razzia erweckte Aufsehen bei vielen Passanten, die auf den Fotos ebenfalls zu sehen sind.

Der Einsatz erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig. Weitere Informationen sollen voraussichtlich am heutigen Montag bekannt gegeben werden.

Spezialkräfte unterstützten die Razzia.
Spezialkräfte unterstützten die Razzia.  © Silvio Bürger
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Die Verkehrseinschränkungen dauerten bis in den frühen Montagmorgen.
Die Verkehrseinschränkungen dauerten bis in den frühen Montagmorgen.  © Christian Grube

Zeitgleich kam es noch zu einer Auseinandersetzung

Parallel kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Seitenstraße.
Parallel kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Seitenstraße.  © Silvio Bürger

Auch ein Rettungswagen und ein Notarzt sind auf mehreren Bildern zu sehen. Wie die Polizeisprecherin erklärte, stehe das aber nicht im Zusammenhang mit der Razzia.

Zeitlich gab es in der Hildegardstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Ein 24-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube; Silvio Bürger

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