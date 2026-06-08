Großrazzia auf der Eisenbahnstraße: Polizei durchsucht mehrere Geschäfte

Leipzig - Am späten Sonntagabend rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften in die Leipziger Eisenbahnstraße zu einer Razzia aus.

Mehrere Geschäfte standen im Fokus der Ermittlungen. © Christian Grube

Der Einsatz begann gegen 22 Uhr und dauerte bis in die Morgenstunden an, bestätigte eine Polizeisprecherin am Montag auf TAG24-Anfrage.

Es kam bis 7 Uhr zu Verkehrseinschränkungen zwischen Hermann-Liebmann-Straße und Torgauer Platz. Beide Fahrspuren waren gesperrt.

Im Fokus der Ermittlungen standen mehrere Geschäfte entlang der Eisenbahnstraße. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Straftaten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität.

Bilder von vor Ort zeigen, dass die Polizisten, die auch vom Sondereinsatzkommando unterstützt wurden, die Läden absperrten und durchsuchten. Die Razzia erweckte Aufsehen bei vielen Passanten, die auf den Fotos ebenfalls zu sehen sind.

Der Einsatz erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig. Weitere Informationen sollen voraussichtlich am heutigen Montag bekannt gegeben werden.